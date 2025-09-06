كريستيانو رونالدو يرد على ميسي

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي ومنتخب البرتغال هدفين في فوز منتخب بلاده على أرمينيا 5-0، مساء السبت، في تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة أوروبا.

وضرب النجم البرتغالي عدة عصافير بحجر واحد بعد أن هز شباك أرمينيا وقاد منتخب بلاده لهذا الفوز العريض.

ورد رونالدو على منافسه التاريخي الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي سجل هدفين في فوز منتخب الأرجنتين على فنزويلا بنتيجة 3-0 في تصفيات كأس العالم بأمريكا الجنوبية.

ولا زال الصراع والتنافس بين النجمين مستمراً رغم تقدم عمرهما واحتمالات اعتزالهما دولياً بعد نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وتفوق كريستيانو رونالدو على ميسي في رصيد عدد الأهداف المسجلة خلال تصفيات كأس العالم ورفع رصيده إلى 38 هدفاً مقابل 36 هدفاً سجلها ليونيل ميسي.

وأصبح النجم البرتغالي على بعد هدف واحد من معادلة رقم أفضل هداف في تاريخ تصفيات كأس العالم كارلوس رويز الهداف التاريخي لمنتخب غواتيمالا.

وبإمكان كريستيانو رونالدو معادلة الرقم القياسي أو تجاوزه، الثلاثاء المقبل، حين يحل منتخب البرتغال ضيفا على إيرلندا الشمالية بالتصفيات ذاتها.

ورفع النجم البرتغالي، صاحب الـ40 عاماً، عدد أهدافه الرسمية إلى 942 هدفاً، وقطع خطوة جديد نحو إنجاز تاريخي منتظر بتسجيل ألف هدف.