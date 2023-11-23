مودريتش يقترب من الهلال
كشف خوسيه فيليكس دياز رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية عن اقتراب لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد من الانضمام إلى الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكان مودريتش رفض سابقًا عدة عروض من أندية دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من أجل الاستمرار مع ريال مدريد.
لكن فتح فيليكس دياز الباب نحو انتقال صاحب الـ38 عامًا إلى السعودية، ولكن في الموسم المقبل.
وقال رئيس تحرير "ماركا" في حوار مع قناة "السعودية": "القرار اتُخذ من لوكا ووجهته المقبلة هي المملكة العربية السعودية".
وأضاف: "اللاعب حجز تذكرة من مدريد إلى الرياض، والهلال أقرب لضمه".
وينتهي تعاقد اللاعب الكرواتي الدولي مع ريال مدريد في الصيف المقبل، ولن يسمح له الريال بالرحيل في الميركاتو الشتوي.
ويأتي قرار الريال بعدم رحيل لوكا في انتقالات يناير المقبل، من أجل تعويض غياب اللاعبين المصابين.
يذكر أن اسم مودريتش ارتبط أيضًا بالانتقال لصفوف إنتر ميامي الأمريكي الذي يلعب فيه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.