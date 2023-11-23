مودريتش يقترب من الهلال

وكان مودريتش رفض سابقًا عدة عروض من أندية دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من أجل الاستمرار مع ريال مدريد.

لكن فتح فيليكس دياز الباب نحو انتقال صاحب الـ38 عامًا إلى السعودية، ولكن في الموسم المقبل.

وقال رئيس تحرير "ماركا" في حوار مع قناة "السعودية": "القرار اتُخذ من لوكا ووجهته المقبلة هي المملكة العربية السعودية".

وأضاف: "اللاعب حجز تذكرة من مدريد إلى الرياض، والهلال أقرب لضمه".