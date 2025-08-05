هل تعمد الزمالك السخرية من الأهلي في إعلان صفقة عدي الدباغ؟ (فيديو)

أثار تقديم صفقة انتقال اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ إلى نادي الزمالك جدلاً واسعاً.

وأعلن نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع اللاعب الفلسطيني صاحب الـ 26 عاماً حتى صيف 2029 قادماً من شارلروا البلجيكي.

أخبار ذات علاقة أهداف وملايين الدولارات.. 4 أشياء ينتظرها الزمالك من عدي الدباغ

ولعب المهاجم الفلسطيني في عدة أندية خلال مشواره الاحترافي بداية من هلال القدس الفلسطيني ثم السالمية والقادسية والعربي في الكويت قبل الرحيل إلى أوروبا في أغسطس 2021 بالانتقال إلى أروكا البرتغالي.

وانضم الدباغ إلى شارلروا في صيف 2023 ثم أعير في الموسم الماضي إلى أبردين الاسكتلندي.

أخبار ذات علاقة بعد اتفاق جون إدوارد.. كم دفع الزمالك لشراء عدي الدباغ؟

ويملك الدباغ مسيرة مميزة مع منتخب فلسطين بعدما شارك خلال 42 مباراة وسجل 16 هدفاً.

وأصبح الدباغ الصفقة التاسعة للزمالك هذا الموسم بعد التعاقد مع مواطنه آدم كايد قادماً من بريدا الهولندي والأنغولي شيكو بانزا جناح إستريلا أمادورا البرتغالي بجانب المغربي عبد الحميد معالي جناح فريق اتحاد طنجة.

وتعاقد الزمالك أيضاً مع ثنائي فاركو أحمد شريف وعمرو ناصر بجانب محمد إسماعيل مدافع نادي زد وأحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي.

أخبار ذات علاقة بعد عدي الدباغ.. جون إدوارد يخطط لـ3 مفاجآت كبرى في الزمالك

وظهر الدباغ في فيديو تقديمه لوسائل الإعلام وهو يجلس على أريكة وأمامه هاتفه المحمول على طاولة مع ظهور إشعار بمكالمة تجاهلها اللاعب الفلسطيني من رقم ينتهي (1907) وهو عام تأسيس النادي الأهلي.

وفي الوقت ذاته رد الدباغ على مكالمة أخرى من رقم ينتهي (1911) وهو عام تأسيس نادي الزمالك وهو ما يعد إشارة إلى رفض اللاعب الفلسطيني الرحيل للأهلي وتفضيله اللعب للزمالك في لقطة لافتة خلال مراسم التقديم.