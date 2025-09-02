أوتشوا يتهرّب من التوقيع لفريق إسباني بـ"كوب قهوة"

تهرب غييرمو أوتشوا، أسطورة حراسة المرمى في المكسيك، من التوقيع لصالح فريق إسباني في الساعات القليلة الماضية.

وكشفت شبكة "فوكس سبورتس" عن توصل أوتشوا إلى اتفاق مع نادي بورغوس الناشط في دوري الدرجة الثانية في إسبانيا، ولكنه تهرّب في اللحظات الأخيرة.

وأشارت إلى أن أوتشوا سافر إلى إسبانيا للتوقيع كلاعب حر لنادي بورغوس بعد أن عانى، مؤخراً، من فرصة إيجاد فريق يلعب له في الموسم الحالي.

وأوضحت الشبكة العالمية أن مرافق نادي بورغوس انتظر أوتشوا لتوقيع العقد وإجراء الفحوصات الطبية، ولكن أوتشوا أراد تغيير بند في العقد بحسب تقارير صحفية إسبانية وهو ما أحدث خلافاً بين الطرفين.

وأكدت أن أوتشوا تهرب من التوقيع بطريقة غريبة بعد أن أكد لممثل نادي بورغوس أنه سيذهب لشراء كوب قهوة، بينما ذهب ولم يعد مرة أخرى لإتمام التفاوض.

ولم يرد أوتشوا على اتصالات مسؤولي نادي بورغوس ما أفسد المفاوضات في النهاية.

ولا يرتبط الحارس المكسيكي صاحب الـ 40 عاماً بأي فريق في الوقت الحالي، ولكنه يرغب في تمثيل منتخب بلاده في كأس العالم 2026 والتي تقام في المكسيك بجانب الولايات المتحدة وكندا.

وخاض أوتشوا 152 مباراة دولية مع منتخب المكسيك، وشارك في كأس العالم خلال 3 نسخ أعوام 2014 و2018 و2022.