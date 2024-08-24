قدم نادي الزمالك عرضه المالي لإقناع أحمد سيد "زيزو" نجم الفريق بتجديد عقده الذي ينتهي بشكل رسمي في صيف 2025.

وتلقى زيزو عرضين من ناديي نيوم السعودي والعربي القطري من أجل الرحيل عن نادي الزمالك قبل غلق باب الانتقالات الجارية.

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وكشفت مصادر داخل الزمالك عن تقدم إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب بعرض لإقناع اللاعب بتجديد عقده والبقاء مع الفريق.

وقرر الزمالك رفع الراتب السنوي لزيزو إلى 40 مليون جنيه من أجل إقناعه بالبقاء مع الفريق وعدم الرحيل مع نهاية الموسم الحالي.

وعقد مسؤولو نادي الزمالك جلسة مع والد اللاعب من أجل إثنائه عن فكرة الرحيل وإقناعه بالبقاء مع الفريق الأبيض.

ويخوض الزمالك مواجهة مرتقبة يوم 27 سبتمبر المقبل في المملكة العربية السعودية ضد منافسه التقليدي الأهلي في كأس السوبر الأفريقي.

ويسعى الزمالك لمصالحة جماهيره بعد انتهاء الموسم المحلي بدون أي ألقاب عقب الخروج المبكر على يد طلائع الجيش بنتيجة 3-5 بركلات الترجيح عقب التعادل بنتيجة 1-1 في دور الستة عشر.

وأنهى الفريق الأبيض منافسات الدوري المصري محتلًا المركز الثالث، بينما رفض المشاركة في بطولة كأس رابطة الأندية.