كانت الخسارة التي تعرض لها النصر أمام نظيره الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد بمثابة جرس إنذار في صفوف "العالمي"، الذي يتقدمه كريستيانو رونالدو.

سجل رونالدو الهدف الوحيد للنصر بنهاية الشوط الأول وظن البعض أن الفوز سيكون حليف "العالمي"، لكن في الشوط الثاني انقلبت الطاولة بشكل تام وقدم "الزعيم" مباراة للتاريخ.

عقدة صعبة

تحول الهلال إلى عقدة كبيرة بالنسبة لرونالدو في كل البطولات والمناسبات الرسمية جميعها التي شهدت على وجود البرتغالي في منافسة أمام "الزعيم".

بعيدًا عن الوديات التي حقق فيها رونالدو الانتصار في مباراة كأس الأندية العربية للأبطال لم يحقق البرتغالي أي فوز قط على الهلال.

خاض البرتغالي، حتى الآن، ست مباريات رسمية ضد الهلال، الأولى كانت في الجولة الـ 25 من دوري 2022-23 وخسرها بهدفين نظيفين.

لعب في دوري 2023-24 في الجولتين الـ15 والـ32 وقدم أول مساهمة تهديفية له في المباراة الثالثة وقتها، لكنه خسر الأولى بثلاثية وتعادل في الثانية.

وخاض في كأس السوبر للموسم الماضي مباراة سابقة قبل لقاء الأمس، وخسر بهدفين لهدف ثم في كأس الملك كرر خسارته، لكن بركلات الترجيح.

وأخيرًا في سوبر 2024 خسر البرتغالي برباعية مقابل هدف، وهي واحدة من أسوأ هزائمه ضد "الزعيم" على الإطلاق.

حتى برشلونة لم يفعلها

عند البحث عن أصعب الفرق التي واجهها كريستيانو رونالدو ستجد أمام فريق مثل آرسنال في إنجلترا وبرشلونة في إسبانيا.

لكن حتى برشلونة بجيله التاريخي لم يتسبب قط في مثل هذا الإحراج لرونالدو، ولم يتفوق عليه بشكل مطلق مثلما يفعل الهلال مع النصر في حضرة النجم البرتغالي.

انضم رونالدو إلى ريال مدريد في موسم 2009-2010، وكانت تلك فترة مليئة بالتحديات بالنسبة له وللنادي.

في أول ثلاث مباريات له، تعرض للهزيمة في الأولى بهدف نظيف، وفي الثانية بهدفين نظيفين، وفي الثالثة بخمسة أهداف نظيفة،.

ثم جاءت المباراة الرابعة التي جمعت ريال مدريد ببرشلونة في الدوري من جديد، حيث شارك كريستيانو رونالدو، وفيها سجل هدفه الأول مع الفريق في مرمى النادي الكتالوني، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.

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الخلاصة

ما يقوم به الهلال هو أمر تاريخي، ويستحق الإشادة بكل تأكيد، لكنهم في طريقهم لتحقيق تلك النتائج الرائعة قد يكونون قد أفسدوا مغامرة كريستيانو رونالدو في السعودية، بعد أن واصل الخروج دون بطولات مرة أخرى بسببهم.

في نهاية المطاف كرس الهلال عقدته لرونالدو مرة أخرى في مواجهة السوبر، وهذه المرة بطريقة أكثر قسوة من أي طريقة أخرى.