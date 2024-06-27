ميدو يوجه رسالة نارية للأهلي المصري ويدعم انسحاب الزمالك (فيديو)
وجه أحمد حسام "ميدو" ، المدير الفني الأسبق للزمالك، رسالة نارية لإدارة الأهلي المصري.
ودعم ميدو قرار إدارة الزمالك بالانسحاب من لقاء القمة ضد الأهلي الذي كان مقررًا أمس الأول الثلاثاء في الجولة السابعة والعشرين للدوري المصري.
وأعلن الزمالك اعتذاره عن خوض المباراة بسبب ظروف وصفها بـ"القهرية" في بيان رسمي نظرًا لغياب مبدأ تكافؤ الفرص.
وقال ميدو عبر برنامجه "الريمونتادا" إن المشاكل مستمرة في الكرة المصرية وتحتاج لتدخل عاجل موضحًا أنه الأسعد بعدم خوض الزمالك لقاء الأهلي لأن هذا القرار سيفيد الأندية المصرية جميعًا.
وأضاف:" من يتحدث أن الأهلي "جامد" وقوي يجب أن يسأل نفسه قوة الأهلي ضد أي منافس؟ الزمالك الذي يتم تغيير إدارته كل عامين بدعاوى قضائية ولا يعيش أجواء الاستقرار".
وتابع:" القوي يجب ألا يقلق من منافسيه ويجب أن يترك لهم المساحة أن يعملوا، الزمالك كبير ويستطيع أن يغير العديد من الأمور في الكرة المصرية".
وأتم قائلًا:" الزمالك بعبع لمنافسيه لأنه يستطيع بنصف قدم المنافسة على البطولات وتحقيق الانتصارات".