ميدو يوجه رسالة نارية للأهلي المصري ويدعم انسحاب الزمالك (فيديو)

وجه أحمد حسام "ميدو" ، المدير الفني الأسبق للزمالك، رسالة نارية لإدارة الأهلي المصري.

ودعم ميدو قرار إدارة الزمالك بالانسحاب من لقاء القمة ضد الأهلي الذي كان مقررًا أمس الأول الثلاثاء في الجولة السابعة والعشرين للدوري المصري.

وأعلن الزمالك اعتذاره عن خوض المباراة بسبب ظروف وصفها بـ"القهرية" في بيان رسمي نظرًا لغياب مبدأ تكافؤ الفرص.