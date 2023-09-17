ترتيب الدوري الإنجليزي: تروسارد يمنح آرسنال فوزا ثمينا على إيفرتون (فيديو)

وحقق آرسنال الفوز الرابع مقابل تعادل، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة من 5 مباريات في المركز الثاني مع توتنهام وليفربول.

وتتأخر هذه الفرق الثلاثة بنقطتين عن المتصدر مانشستر سيتي، بطل المواسم الثلاثة الأخيرة.

في حين يملك إيفرتون نقطة واحدة في المركز الـ18.