ترتيب الدوري الإنجليزي: تروسارد يمنح آرسنال فوزا ثمينا على إيفرتون (فيديو)
حقق آرسنال فوزا ثمينا على ضيفه إيفرتون بنتيجة 1/0 لحساب الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وعلى ملعب جوديسون بارك، فرض إيفرتون التعادل السلبي على آرسنال.
ولعب مارتن أوديغارد الكرة إلى بوكايو ساكا، وبدوره لعبها قصيرة إلى لياندرو تروسارد الذي وضعها يسارية قوية في شباك الحارس جوردان بيكفورد في الدقيقة 69.
وحقق آرسنال الفوز الرابع مقابل تعادل، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة من 5 مباريات في المركز الثاني مع توتنهام وليفربول.
وتتأخر هذه الفرق الثلاثة بنقطتين عن المتصدر مانشستر سيتي، بطل المواسم الثلاثة الأخيرة.
في حين يملك إيفرتون نقطة واحدة في المركز الـ18.
ويستضيف آرسنال منافسه آيندهوفن الهولندي، يوم الأربعاء، في أولى جولات دوري أبطال أوروبا، قبل مواجهة توتنهام يوم 24 سبتمبر.
وفي آخر 10 مباريات بين آرسنال وإيفرتون، حقق الغانرز الفوز 4 مرات، وفاز إيفرتون 5 مرات وتعادلا مرة، وجميع هذه المباريات كانت في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وفي أبرز مباريات الجولة السادسة، يلعب مانشستر سيتي مع نوتينغهام فورست، ومانشستر يونايتد مع بيرنلي، وآرسنال مع توتنهام، وليفربول مع ويستهام.