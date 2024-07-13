ملاكم يهز معقل ريال مدريد باحتفال ميسي بعد النزال (فيديو)

أقدم ملاكم أرجنتيني على رفع قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، النجم السابق لبرشلونة بعد فوزه بنزال يوم السبت في ملعب سان تياغو بيرنابيو، معقل نادي ريال مدريد الإسباني.

وتحدى الملاكم الأرجنتيني كل الجماهير الحاضرة في ملعب بيرنابيو الذي احتضن نزاله في وزن المتوسط، إذ هز معقل ريال مدريد باحتفال ميسي الشهير بهدفه في مرمى ريال مدريد في الكلاسيكو حينما كان لاعبًا لبرشلونة.

وذكرت تقارير إخبارية أن الملاكم الأرجنتيني "لاكوبرا" رفع قميص برشلونة رقم 10 وعليه اسم ميسي وسط ذهول كل الحاضرين.

وكان "لاكوبرا" فاز بالنزال بعد انسحاب منافسه"غانيار" بسبب الإصابة، قبل أن يظهر الملاكم الأرجنتيني في لقطة مثيرة عندما رفع قميص ليونيل ميسي الذي كان يحمله عندما كان يلعب لنادي برشلونة ويحتفل تمامًا مثل احتفال ميسي برفع القميص إلى الجماهير بكلتا يديه في الكلاسيكو أمام ريال مدريد في أبريل 2017.

وكان الملاكم الأرجنتيني أعلن أكثر من مرة أن قائد الأرجنتين ميسي هو مثله الأعلى طوال حياته.

وبدا أن لقطة احتفال لاكوبرا لم تعجب الكثيرين من الحاضرين في ملعب سان تياغو بيرنابيو لكنه بدا واثقًا وهو يرفع قميص "البولغا" في معقل ريال مدريد.