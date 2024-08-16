ترفض لاعبة الجمباز الأمريكية جوردان تشيليز الاستسلام، وتتمنى استعادة الميدالية البرونزية للفردي في الحركات الأرضية التي فازت بها في أولمبياد باريس، والتي حرمت منها بعد ذلك بسبب انتهاك قواعد إجرائية.

وقالت تشيليز إنها شعرت بالصدمة عندما علمت في مطلع الأسبوع الحالي بخسارة برونزية الحركات الأرضية، بعد أن قضت محكمة التحكيم الرياضية لصالح طعن قدمته منافستها الرومانية آنا باربوسو، التي حصلت في وقت لاحق على الميدالية البرونزية.

وكتبت اللاعبة (23 عاما) على حسابها في تطبيق "إنستغرام": "لست أجد كلمات. هذا القرار يبدو غير عادل، ويأتي مثل ضربة قوية ليس لي فقط، بل لكل من دافع عن رحلتي".

"وبالإضافة إلى الحزن الشديد، فإن الهجوم العنصري غير المبرر على وسائل التواصل الاجتماعي خاطئ ومؤلم جدا. لقد بذلت قصارى جهدي في هذه الرياضة وأنا فخورة للغاية بتمثيل ثقافتي وبلدي".

وكانت الرومانية باربوسو وفريقها قد تقدموا بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية، يفيد بأن الطلب الذي قدمته تشيليز والفريق الأمريكي لإعادة النظر في النتائج جاء بعد أربع ثوان من المدة المحددة للطعن من قبل الاتحاد الدولي للجمباز، وقدرها دقيقة واحدة.

وأدى قبول الطعن إلى تقليص نقاط تشيليز وتراجعها عن المركز الثالث خلف الفائزة بالذهبية البرازيلية ريبيكا أندرادي، وزميلتها الأمريكية سيمون بايلز الحائزة على الميدالية الفضية.

وقالت تشيليز التي فازت أيضا بالميدالية الذهبية للفرق مع بايلز في باريس، إنها ستواصل القتال، وتأمل أن تتراجع المحكمة الرياضية عن قرارها في نهاية المطاف.

وأضافت: "أواجه الآن إحدى أكثر اللحظات تحديا في مسيرتي المهنية. سأتعامل مع هذا التحدي كما تعاملت مع الحالات السابقة، وسأبذل قصارى جهدي لضمان تحقيق العدالة. أعتقد أنه في نهاية هذه الرحلة سيتصرف صاحب المسؤولية بالشكل الصحيح".