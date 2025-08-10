كنت فين يا كابتن.. جمال العدل يشن هجوما كبيرا على شوبير (فيديو)

شن جمال العدل، عضو لجنة الاستثمار بنادي الزمالك، هجوماً حاداً على الإعلامي أحمد شوبير بعد أن طالب الأخير بمعاقبة جماهير القلعة البيضاء بسبب هتافها ضد أحمد مصطفى "زيزو" جناح الأهلي المنضم مؤخراً عقب نهاية عقده مع الزمالك.

وقال العدل عبر قناة الزمالك:" أحمد شوبير يخرج لهجوم جماهير الزمالك ويطالب بالعقوبات، وأريد أن أقول له أين كنت يا كابتن شوبير كإعلامي حين كان جمهور الأهلي يوجه السباب لإمام عاشور عندما كان لاعباً في الزمالك ولم يتحدث أحد".

وأضاف:" أين كنت عندما وجهت جماهير الأهلي السباب ضد لاعبي الزمالك منذ أن كان حسن شحاتة لاعباً ومروراً بالعديد من النجوم وعلى رأسهم محمود عبد الرازق "شيكابالا" الذي ظل 20 عاماً يتعرض لهتافات مسيئة.. لماذا لم تتحدث يا كايتن شوبير وقتها؟ ألم تكن إعلامياً حين تعرض كل هؤلاء للسباب؟".

وأتم قائلاً:" رسالتي لجماهير الزمالك كفى كلاماً عن زيزو، الجميع يرى أن هذا اللاعب باع النادي، ولكن صفحته أغلقت في النادي وربنا يتولاه مع فريقه الجديد".

ورفض زيزو تجديد عقده مع الزمالك ووقع عقداً مع الأهلي في صفقة انتقال حر يوم 6 يونيو الماضي.