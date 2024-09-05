نار تحت رماد.. غرفة ملابس ريال مدريد على فوهة بركان

شهدت الأيام الماضية اشتعالًا للنيران داخل صفوف ريال مدريد، رغم نجاح الملكي مؤخرا في تحقيق الانتصار على نظيره ريال بيتيس بهدفين نظيفين بالجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

ويتسبب في ذلك الاشتعال الأجواء الملتهبة بين بعض من نجوم ريال مدريد وبعضهم البعض، أو حتى لمشاكل تخص لاعبين بأعينهم.

فيما يأتي نستعرض أبرز تلك المشاكل، وكيف يمكنها أن تكون سببا في مشاكل أكبر للملكي فيما هو قادم من الموسم.

فينيسيوس ومبابي

ظهر منذ اليوم الأول لوجود البرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي كيليان مبابي في التشكيلة نفسها لريال مدريد أن كليهما لن يكون النجم الذي يسعى كل واحد منهما أن يكون عليه في صفوف الملكي.

تسبب ذلك بشكل مباشر في أداء سيئ للغاية من كليهما في الكثير من الأوقات، ربما في معظم تلك الأوقات، وهو ما أخذ ريال مدريد لبداية سيئة للغاية في الدوري الإسباني.

ظهرت مؤخرا ضد ريال بيتيس ملامح تفاهم بسيط بينهما، ولكن هل يكون ذلك كافيا لرأب الصدع بينهما؟ أو تتسبب أول نتيجة سلبية قادمة في مشكلة جديدة.

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بيلينغهام ورودريغو

شهدت الساعات الماضية حربا باردة بين اثنين من نجوم ريال مدريد عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي هما جود بيلينغهام ورودريغو.

قام النجم الإنجليزي بنشر صورة له مع مبابي وفينيسيوس في غياب رودريغو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم غيابه عن تلك المباراة الأخيرة ضد ريال بيتيس.

ليرد بعدها رودريغو الذي أبدى انزعاجا سابقا من نسب الفضل للثلاثي مبابي وبيلينغهام وفينيسيوس فقط دون الإتيان على ذكره بأي شكل من الأشكال، ويقوم البرازيلي بنشر صورة أخرى تجمعه بمبابي وفينيسيوس جونيور، ويغيب عنها بيلينغهام.

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أردا غولر

لا يحظى أردا غولر هذا الموسم بإعجاب المدرب كارلو أنشيلوتي فيما يبدو، حيث يرفض المدرب الإيطالي أن يمنح اللاعب فرصًا ودقائق كافية.

تكمن المشكلة الأكبر في عدم قبول غولر بدوره الحالي، بعدما أثبت نفسه لأنشيلوتي في أكثر من مناسبة، ولم يحظ بالدقائق التي توقعها لنفسه.

وبعيدا عن عدم الدفع به لأسباب تخص ريال مدريد فقط ومديره الفني فاللاعب يتعرض لعملية تشويه من قبل أنشيلوتي، الذي يدفع به في أوقات صعبة يكون فيها ريال مدريد خاسرا أو متأخرا بالنتيجة، ما قد يسهم في حرقه أمام الجماهير.

عدم رضا لونين

لا يمكن أن تكون حارسا مرشحا للحصول على جائزة أفضل حارس في الموسم، وأن يحصل على مكانك لاعب آخر في المركز نفسه.

هذا بالتحديد ما يحدث مع لونين، حارس مرمى ريال مدريد، الذي أجاد ووجد نفسه ضمن قائمة الترشيحات النهائية لأفضل حارس في العالم.

لكن الآن يبدو أن عدم الرضا هو ما يسيطر عليه، حيث أكد اللاعب في أكثر من مناسبة أنه قد ينظر في الخيارات الأخرى المتاحة أمامه.