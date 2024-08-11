يبدأ نادي الاتحاد موسمه خلال أيام من الآن بمواجهة سهلة نسبيًا أمام الأخدود في الجولة الأولى من الدوري السعودي بالتحديد، يوم السبت الموافق الـ 24 من شهر أغسطس الجاري.

ويحظى الفريق الجداوي بفرصة رائعة مع بداية الموسم قد تمنحه أفضلية على الثلاثي النصر والهلال والأهلي، وهي الأسماء الأكثر بروزًا فيما يتعلق بالمنافسة مع كتيبة لوران بلان في الموسم الجديد.

ما تلك الفرصة؟ وكيف يمكنها أن تؤثر على موسم الاتحاد السعودي؟ ذلك ما نتحدث عنه في التقرير التالي.

الغياب عن السوبر

سيجد الاتحاد نفسه هو الفريق الوحيد بين الرباعي الكبير الذي لن يلعب مباريات السوبر السعودي التي تقام هذا الأسبوع.

يلعب الهلال ضد الأهلي في مباراة سيكون الفائز فيها خاسراً بدنيًا، حيث سيلعب مواجهتين رسميتين قد تمتدان إلى أشواط إضافية قبل أن يبدأ الدوري على نحو رسمي بحوالي أسبوع.

كذلك الوضع سيكون بالنسبة للنصر الذي سيلعب ضد التعاون، وفوزه يعني خوضه لـ 180 دقيقة على الأقل على مستويات تنافسية عالية قبل بداية الدوري.

في الوقت نفسه سيبقى الاتحاد يراقب في صمت، ويحظى براحة بدنية كبيرة، حيث تستمر إجازته لأسبوع واحد إضافي على الأقل بالمقارنة بأي من هذا الثلاثي.

الأفضل في الانتقالات

يعد الاتحاد هو الفريق صاحب سوق الانتقالات الأفضل بين الرباعي المذكور الهلال والنصر والأهلي والاتحاد.

فالهلال لم يبرم أي صفقة رسمية، حتى الآن، وإن كان قد ارتبط ببعض الصفقات الكبيرة، أما النصر، فلم يضم سوى الحارس بينتو فقط، والأهلي حتى الآن لم يعلن عن أي صفقة.

في المقابل، أتم الاتحاد الكثير من الصفقات المهمة، والتي من الممكن أن تساعده إلى حد بعيد في الموسم الجديد والتنافس على البطولات كلها.

وأبدت تلك الصفقات علامات نجاح بالفعل، مثل موسى ديابي، الذي سجل هدفين، وصنع هدفًا خلال أيام قليلة خاضها بقميص الفريق الجداوي.

هناك أيضًا أمثال حسام عوار والحارس رايكوفيتش، حيث نوع الاتحاد في عملية التدعيم من أجل دعم كل المراكز، بالإضافة لبعض الصفقات المحلية مثل سعد الموسى وغيره.

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لا قلق قاري

في الوقت الذي سيتنافس فيه الهلال والنصر على بطولة دوري النخبة الآسيوية، وسيلعب فيه الأهلي في دوري الأبطال، وسوف تمتلئ روزنامة الثلاثي بستة لقاءات إضافية على الأقل في دور المجموعات، سيكون الاتحاد على موعد مع راحة كبيرة.

لا يلعب الاتحاد في أي بطولة قارية، لذلك سيكون على الفريق الجداوي أن ينسى فكرة الإرهاق وتلاحم المباريات، واستغلال فترات التوقف بالشكل الأمثل من أجل التفوق على منافسيه كافة.

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الخلاصة

كل ما تم ذكره هي أمور قد تساعد الاتحاد على بداية قوية في الدوري السعودي، وربما منافسة تستمر حتى الأسابيع الأخيرة، وتتويج منتظر بعد غياب في العام الماضي.

لكن سيكون على الاتحاد أن يعمل بكل ما لديه من قوة لاستغلال تلك الفرص الواضحة أمامه، وألا يترك الفرصة لأحد منافسيه بسهولة.