ينتظر فريق برشلونة مواجهة قوية ضد نظيره أتلتيك بيلباو، مساء اليوم السبت، على ملعب "مونتغويك"، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الإسباني موسم 2024/25.

كان برشلونة قد فاز في مباراته في الجولة الأولى من الليغا أمام فالنسيا على ملعب "ميستايا" بهدفين مقابل هدف.

في المقابل، يدخل فريق أتلتيك بيلباو المباراة بحثا عن تحقيق فوزه الأول في الدوري هذا الموسم بعدما تعادل في مباراته الأولى أمام خيتافي 1-1.

آخر مباراة جمعت الفريقين بالدوري الموسم الماضي انتهت بالتعادل السلبي.

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وواجه برشلونة أتلتيك بيلباو، حتى الآن، بمسابقة الدوري الإسباني 186 مرة، فاز البارسا في 94 لقاء، وخسر في 60 مواجهة، وتعادل الفريقان في 32 لقاء.

موعد المباراة والقناة الناقلة:

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 3، ويعلق عليها عصام الشوالي.