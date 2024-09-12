مفاجأة بشأن مستقبل ليفاندوفسكي مع برشلونة

يشهد مستقبل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني، مع فريقه مفاجآت عديدة رغم ارتباطه بعقد يمتد حتى صيف 2026 بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

ولكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فجرت مفاجأة بأن عقد اللاعب البولندي ينتهي في صيف 2025 وهناك بند اختياري بتجديد التعاقد، ولكن بشروط معينة.

وأوضحت أن الشرط الرئيس لتجديد عقد ليفاندوفسكي أن يلعب 55% من المباريات في الموسم الحالي.

وأضافت أن إدارة برشلونة تواجه الموقف نفسه تقريبًا مع المدافع إينيغو مارتينيز الذي يملك أيضًا بنداً يسمح له بالبقاء حتى 2026 بعد نهاية عقده بانتهاء الموسم الحالي بشرط المشاركة في 60% من اللقاءات، بينما ينتهي عقد جيرارد مارتن بنهاية هذا الموسم.

وأكدت أن برشلونة لم يتفاوض مع أي لاعب من اللاعبين الثلاثة للتجديد، رغم ترحيب مارتن بالبقاء، بينما لم يوضح ليفاندوفسكي أو إينيغو الموقف بشأن البقاء من عدمه.

وانضم ليفاندوفسكي صاحب الـ 36 عاماً إلى برشلونة في صيف 2022 قادمًا من بايرن ميونخ الألماني.

وسجل النجم البولندي خلال الموسم الحالي 4 أهداف خلال المباريات التي خاضها في الدوري الإسباني.

وخاض ليفاندوفسكي 99 مباراة بقميص برشلونة، وسجل خلالها 63 هدفًا، وقدم 18 تمريرة حاسمة.