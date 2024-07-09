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رياضة

مفاجأة في الوجهة القادمة لقائد نادي الهلال السعودي السابق

مفاجأة في الوجهة القادمة لقائد نادي الهلال السعودي السابق
سلمان الفرج وسالم الدوسري
إرم نيوز
إرم نيوز
09 يوليو 2024، 8:51 ص

كشفت تقارير إعلامية، عن الوجهة المقبلة التي سيرحل إليها سلمان الفرج قائد نادي الهلال السعودي السابق، بعد رحيله عن قلعة "الزعيم"، وهي مفاجأة غير متوقعة.

الهلال أعلن في وقت سابق عدم إكمال سلمان الفرج مشواره مع الفريق ليرحل القائد بشكل رسمي.

وقدم نادي الهلال شكره إلى قائده على ما قدمه طيلة فترة تمثيله للنادي العاصمي.

ونشر الإعلامي السعودي، خضير البراق، خبرًا يفيد بأن سلمان الفرج رحب بالانتقال إلى فريق نيوم الناشط في دوري يلو، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال البراق عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس": "أستطيع تأكيد أن نادي نيوم قدَّم عرضًا للكابتن سلمان الفرج لكسب خدماته، واللاعب مُنفتح على العرض، ولا يُمانع في النظر إليه".

 

 

وشهد الموسم الماضي ابتعاد الفرج عن التشكيلة الأساسية للهلال، إذ شارك في 5 مباريات فقط أساسيًّا، فيما حل بديلًا خلال 16 لقاءً.

ويلعب نيوم في دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو"، ويسعى الفريق لإبرام صفقات مميزة هذا الصيف.

نيومالهلال السعوديسوق الانتقالات

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