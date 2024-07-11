الأهلي ضد بيراميدز.. حسين الشحات يتلقى تعليمات صارمة قبل مواجهة الشيبي

تلقى حسين الشحات، نجم الأهلي المصري، تعليمات صارمة من جانب مدربه السويسري مارسيل كولر قبل لقاء بيراميدز.

ويلعب الأهلي غدًا الجمعة أمام ضيفه بيراميدز بإستاد القاهرة في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة عشرة للدوري المصري.

وقال مصدر بالنادي الأهلي ل"إرم نيوز" إن كولر عقد جلسة خاصة مع حسين الشحات خلال الساعات القليلة الماضية، لإبلاغه برغبته في الاعتماد عليه خلال هذه المباراة.

وأضاف:" كولر تحدث صراحة مع الشحات حول ضرورة ضبط النفس والالتزام بالثبات الانفعالي في مواجهة المغربي محمد الشيبي ظهير أيمن بيراميدز، خاصة أن الشحات يلعب كجناح أيسر وبالتالي سيكون هناك التحامات متكررة بين الثنائي".

وتابع:" كولر طالب لاعبه بضرورة عدم التفكير في الخلاف بينه وبين الشيبي على أرض الملعب، والتركيز فقط على أجواء المباراة وعدم الانسياق وراء أي استفزازات أو انفعالات".

ولجأ الشيبي للقضاء المصري ضد حسين الشحات بعد اعتداء الأخير عليه بالصفع على وجهه عقب آخر لقاء جمع بين الفريقين يوم 23 يوليو 2023 بالدوري.

وعوقب الشحات بالإيقاف لمدة مباراتين مع تغريمه ماليًا 20 ألف جنيه ولكن الشيبي لجأ للقضاء المصري وحصل على حكم بحبس الشحات لمدة عام مع إيقاف التنفيذ.

وقدم الأهلي شكوى ضد الشيبي بسبب لجوئه للقضاء المدني في واقعة رياضية ما أدى لإيقاف اللاعب المغربي لمدة 6 مباريات ولكن بيراميدز أوقف الحكم بقرار من المحكمة الرياضية الدولية "كاس" لحين النظر في استئناف اللاعب لدى الاتحاد المصري.