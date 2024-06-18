جدول مباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2024/2025

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن جدول البطولة لموسم 2024/2025.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري الإنجليزي يوم الـ16 من أغسطس بمواجهة مانشستر يونايتد ضد فولهام على ملعب أولد ترافورد.

بينما من المقرر أن تنتهي منافسات الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإنجليزي، في الخامس والعشرين من مايو المقبل لعام 2025.

وتشهد الجولة الأولى مواجهة قوية بين ليفربول وإبسويتش تاون، الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز.

كما يلتقي تشيلسي مع مانشستر سيتي على ملعب ستامفورد بريدج بأقوى مباريات الجولة الأولى.

ويسعى مانشستر سيتي للحفاظ على لقبه بعد التتويج بالدوري الإنجليزي في المواسم الأربعة الأخيرة.