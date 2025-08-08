مفاجأة.. عقوبة فورية على لامين يامال وليفاندوفسكي بسبب المنشطات

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عقوبات مالية ورياضية على لاعبي نادي برشلونة الإسباني، لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي، بالإضافة إلى المدرب هانزي فليك ومساعده ماركوس سورغ، لانتهاكهم قواعد مكافحة المنشطات والسلوك خلال المشاركة في المسابقات الأوروبية.

أخبار ذات علاقة ليفاندوفسكي يفجر مخاوف برشلونة قبل انطلاق الموسم

وجاءت العقوبات بعد قرار لجنة الرقابة والأخلاقيات والانضباط التابعة للاتحاد، التي أكدت مخالفة يامال وليفاندوفسكي للوائح مكافحة المنشطات عقب المباراة الأوروبية الأخيرة للفريق.

ووفقًا لعقوبات يويفا التي صدرت اليوم الجمعة، تم تغريم كل من يامال وليفاندوفسكي مبلغ 5000 يورو لعدم امتثالهما لتعليمات مسؤول مكافحة المنشطات، وفقًا للمادة 21.8 من اللوائح، بالإضافة إلى عدم إبلاغهما مركز المراقبة فورًا كما تنص المادة 21.10 (أ).

سبب الغرامة

قرر اليويفا تغريم لامين يامال وزميله ليفاندوفسكي لعدم احترام قواعد فحص المنشطات بعد المباراة الأخيرة للفريق في دوري الأبطال.

ووفقًا لبيان اليويفا، لم يلتزم الثنائي بتعليمات مسؤول فحص المنشطات (المادة 21.8) ولم يتوجها مباشرةً إلى مركز الفحص كما تقتضي القوانين، لهذا تم فرض الغرامة.

أخبار ذات علاقة قبل انطلاق الموسم.. 5 مصائب تحلُّ على برشلونة

كما طالت العقوبات المدرب الألماني هانزي فليك ومساعده ماركوس سورغ، بحيث أوقف كل منهما عن المشاركة في المباريات الأوروبية، إلى جانب تغريمهما مبلغ 20,000 يورو لكل منهما.

وقال يويفا إن غرامات فليك ومساعده جاءت لخرقهما المبادئ العامة للسلوك (المادة 11(1) من لائحة السلوك) وانتهاكهما القواعد الأساسية للسلوك اللائق (المادة 11(2)(ب).

أخبار ذات علاقة اللقطة التي لن ينساها جمهور برشلونة لإينيغو مارتينيز (فيديو)

ولم يسلم نادي برشلونة نفسه من العقوبات المالية، فقد أُجبر على دفع 5250 يورو لرمي مشجعيه أشياء داخل الملعب (المادة 16(2)(ب) من نظام التحكيم)، بالإضافة إلى 2500 يورو لإشعال ألعاب نارية خلال المباراة (المادة 16(2)(ج)).

وأعلن الاتحاد الأوروبي أن جميع العقوبات ستُطبق فورًا، ما يعني أن برشلونة سيخوض مباراته الأوروبية المقبلة دون فليك وسورغ على مقاعد البدلاء.