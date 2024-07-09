كشف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، عن كواليس مفاوضات نادي اتحاد جدة، مع النجم المصري محمد صلاح، خلال موسم الانتقالات الصيفي الماضي.

وحاول نادي الاتحاد السعودي التعاقد مع صلاح، الصيف الماضي، وقدم عرضًا ضخمًا، قبل أن تتوقف المفاوضات؛ بسبب رغبة يورغن كلوب في الاحتفاظ بلاعبه المهم.

وأزاح وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الستار عن كواليس المفاوضات، مؤكدًا أن ليفربول رفض الاستغناء عن محمد صلاح بشكل كامل.

وأوضح الفيصل في حواره مع "بودكاست ثمانية" أن نادي الاتحاد كان يريد محمد صلاح لمدة سنة "إعارة"، مع نية شراء عقده.

وأضاف: "عُرِض مبلغ فلكي على صلاح وليفربول مقارنة بمبالغ بنيمار ورونالدو وبنزيما، ولكن ليفربول أصر على موقفه الرافض".

واختتم: "بعد ما قال ليفربول لا نريد التخلي عن صلاح، أغلقنا الموضوع بشكل حاسم".

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ومع رحيل يورغن كلوب، وتعيين آرني سلوت مدربا لنادي ليفربول، بدأ الحديث مجددًا حول انتقال صلاح إلى الدوري السعودي.

ووفقًا لـ"تيم توك" فإن الاتحاد سوف يقدم عرضًا وحشيًّا للتعاقد مع صلاح هذا الصيف، دون حتى الانتظار إلى تعيين مدرب جديد للنادي خلفًا لمارسيلو غاياردو.

وكانت مصادر أكدت عدم ممانعة صلاح الانتقال للدوري السعودي الموسم المقبل.