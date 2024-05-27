سرّ إصرار رونالدو على المشاركة في مباراة الاتحاد

رجحت تقارير سعودية أن يكون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مقدمة خط هجوم النصر مساء اليوم الاثنين في مباراة الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين وذلك بعد أن راجت أنباء سابقة حول إعفائه من خوض المباراة ـ التي لن يكون لها وزن في مسيرة الفريق هذا الموسم ـ وذلك من أجل ضمان جاهزيته لنهائي كأس الملك.

ويلتقي النصر، الذي حسم مركز الوصافة في الدوري السعودي خلف الهلال، بطل السباق، مع نادي الاتحاد، الذي ضمن بدوره المركز الخامس، وذلك مساء الاثنين على ملعب الأول بارك في الرياض لحساب الجولة الختامية للمسابقة.

وقالت بعض المصادر نهاية الأسبوع الماضي، إن رونالدو لن يشارك في كلاسيكو الاتحاد لضمان جاهزيته لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال الجمعة في ختام الموسم في الكرة السعودية، خصوصًا أن مباراة الاتحاد لا تكتسي أهمية كبيرة.

ومع ذلك فإن رونالدو سيكون بالفعل في قيادة النصر اليوم، إذ أشارت تقارير إلى أنه أصر على المشاركة باعتبار أن له هدفًا شخصيًّا هامًّا قد يقوده إلى تدوين اسمه بأحرف ذهبية في تاريخ الدوري لعقود قادمة.