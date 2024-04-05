شعرت بخيبة أمل.. تصريح مفاجئ من لاعب ليفركوزن بعد بقاء تشابي ألونسو

أبدى لاعبو ومشجعو ليفركوزن الألماني سعادتهم بإعلان المدرب الإسباني تشابي ألونسو الاستمرار في منصبه حتى الموسم المقبل، خصوصا بعدما أصبح النادي على بعد خطوات قليلة من التتويج لأول مرة في تاريخه بلقب الدوري الألماني، واضعا بذلك حدًّا لعقود طويلة من سيطرة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند.

لكن الأمر لم يكن كذلك للاعب الكرواتي لليفركوزن يوسيب ستانيشيتش، الذي فاجأ الجميع بتصريح لقناة "سبورت 1" الألمانية، قال فيه، إن بقاء ألونسو لموسم آخر على الأقل على رأس ليفركوزن كان بمثابة "خيبة الأمل" بالنسبة إليه.

وبذل فريقا ليفربول وبايرن ميونيخ مساعي جدية للظفر بتوقيع ألونسو، لكن النجم السابق لمنتخب إسبانيا وريال مدريد وضع حدًّا للتكهنات حول مستقبله من خلال الإعلان رسميًّا عن مواصلة المغامرة مع باير ليفركوزن.

وكشف ستانيشيتش، الذي أعاره بايرن ميونخ لنادي باير ليفركوزن خلال الموسم الجاري أنه كان يتمنى قرارا آخر من ألونسو وذلك بالموافقة على عرض بايرن ميونخ حتى "أواصل اللعب تحت إشرافه"، وفق قوله.

وقال لاعب منتخب كرواتيا: "أنا سعيد لأني موجود في ليفركوزن، وسعيد أيضا لألونسو لأنه أراد البقاء، ولكن بالنسبة لي كنت أتمنى مصيرا آخر له، وكان أملي معلقا على أن يكون في بايرن الموسم المقبل بما أن فترة إعارتي إلى ليفركوزن انتهت وسأعود في يوليو إلى فريقي الأصلي، ولكن أعتقد أن الأوان قد فات".

وتابع ستانيشيتش الذي سيجدد العهد مع بارين ميونخ في 2024 ـ 2025: "باير ليفركوزن تحسن بشكل كبير ونتائجه متميزة مع ألونسو، وبالتالي أعتقد أنه أفضل بالنسبة لي أن أتوج بطلا لألمانيا مع ليفركوزن بعد أن غادرت بايرن ميونخ، هذا شعور رائع".

وخاض المدافع الكرواتي، المعار من بايرن ميونخ، 16 مباراة في الدوري الألماني خلال الموسم الحالي، وساهم في تصدر فريقه ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة، بفارق 13 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه.