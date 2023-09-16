موقف ميسي من المشاركة في مباراة إنتر ميامي وأتالانتا بالدوري الأمريكي
كشفت تقارير إعلامية موقف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، من مشاركته مع الفريق في مواجهة أتالانتا يونايتد، مساء اليوم السبت، في الدوري الأمريكي.
ووفقا لما ذكرته شبكة "ESPN"، فإن ميسي سيغيب عن قائمة فريقه ضد أتالانتا، على الرغم من الراحة التي حصل عليها في مواجهة بوليفيا السابقة مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
وأشارت القناة إلى أن استبعاد ميسي ليس بسبب الإصابة، ولكن للراحة لما هو قادم من مواجهات حاسمة للفريق في الدوري الأمريكي.
وما زاد تكهنات غياب ميسي عن قائمة فريقه، نشره فيديو على حساب عبر تطبيق "إنستغرام" وهو يتناول البيتزا من أحد مطاعم ميامي، مما يشير إلى أنه لم يسافر إلى أتالانتا مع الفريق.
وكان إنتر ميامي قد فاز في مباراته الماضية ضد سبورتنغ كانساس بثلاثة أهداف لهدفين، في غياب ميسي الذي كان متواجدًا في معسكر المنتخب الأرجنتيني.
ويمتلك إنتر ميامي 28 نقطة في المركز الـ14 في جدول الدوري الأمريكي، المجموعة الشرقية، بينما يتواجد أتالانتا يونايتد في المركز السادس برصيد 42 نقطة، في المجموعة نفسها.
ميسي صاحب الـ36 عاما انضم لصفوف إنتر ميامي بصفقة انتقال حر قادما من باريس سان جيرمان.
وتألق ميسي منذ ظهوره لأول مرة مع إنتر ميامي، حيث سجل 11 هدفا في 11 مباراة مع النادي، بخلاف تقديم 5 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات.
وعانى إنتر ميامي هذا العام قبل انضمام صاحب الـ36 عاما، لكنه قاد الفريق للتتويج باللقب الأول في تاريخ النادي بعد الفوز ببطولة كأس الدوريات.