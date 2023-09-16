موقف ميسي من المشاركة في مباراة إنتر ميامي وأتالانتا بالدوري الأمريكي

كشفت تقارير إعلامية موقف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، من مشاركته مع الفريق في مواجهة أتالانتا يونايتد، مساء اليوم السبت، في الدوري الأمريكي.

ووفقا لما ذكرته شبكة "ESPN"، فإن ميسي سيغيب عن قائمة فريقه ضد أتالانتا، على الرغم من الراحة التي حصل عليها في مواجهة بوليفيا السابقة مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأشارت القناة إلى أن استبعاد ميسي ليس بسبب الإصابة، ولكن للراحة لما هو قادم من مواجهات حاسمة للفريق في الدوري الأمريكي.