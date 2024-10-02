بعد أكثر من شهرين.. ميسي يعود إلى تشكيلة الأرجنتين

سجّل نجم إنتر ميامي الأمريكي، ليونيل ميسي، عودته إلى قائمة منتخب الأرجنتين بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة التي تعرض لها في نهائي كوبا أمريكا 2024.

ومنذ مشاركته في نهائي كوبا أمريكا ضد كولومبيا في 15 يوليو الماضي والذي انتهى بتتويج الأرجنتين باللقب القاري الثاني تواليًا، لم يظهر ميسي في تشكيلة منتخب بلاده، سواء في فترة التوقف الدولي للمباريات الودية أو في تصفيات منطقة أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026.

ووجه مدرب منتخب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني، اليوم الأربعاء، الدعوة إلى 27 لاعبًا يتقدمهم ليونيل ميسي، فيما ضمت القائمة أبرز النجوم على غرار يوليان ألفاريز وخوان موسو ورودريغو دي بول لاعبي أتلتيكو مدريد وألكسيس ماك أليستر لاعب ليفربول وباولو ديبالا مهاجم روما الإيطالي وغيرهم.

ويخوض المنتخب الأرجنتيني، مباراتي الجولتين التاسعة والعاشرة لتصفيات مونديال 2026، ضد كل من فنزويلا خارج قواعده يوم 10 أكتوبر الجاري قبل استضافة بوليفيا يوم 16 من الشهر ذاته.

ويحتل منتخب التانغو المركز الأول لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للنهائيات، برصيد 18 نقطة من 6 انتصارات وخسارتين إحداهما في الجولة الأخيرة أمام كولومبيا.

واحتفى الحساب الرسمي للمنتخب الأرجنتيني بعودة ليونيل ميسي الذي لم يظهر منذ أكثر من 10 أسابيع بسبب إصابة على مستوى الكاحل تعرض لها في مباراة نهائي كوبا أمريكا يوم 15 يوليو أمام كولومبيا.

وعاد ميسي إلى المشاركة مع فريقه إنتر ميامي في الدوري الأمريكي لكرة القدم، في 15 سبتمبر الماضي، وخاض منذ عودته إثر الإصابة 4 مباريات، 3 منها كاملة كان آخرها أمام نادي شارلوت الأحد الماضي عندما أحرز هدفًا وحصل على عدد (8 /10) كأفضل تقييم في المباراة.