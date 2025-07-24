مواعيد وملاعب مباريات الجولة الأولى لـ"سداسي التتويج" بالدوري الليبي

المبعوث الأمريكي الخاص ويتكوف: قررنا إعادة فريقنا من الدوحة لإجراء مشاورات بعد رد حماس الأخير
أجرى الاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الخميس، مراسم قرعة مرحلة سداسي التتويج لتحديد المواعيد والملاعب الرسمية الخاصة بالجولات الخمس لمرحلة حسم لقب الدوري المحلي.
وتشارك 6 أندية في منافسات مرحلة سداسي التتويج لتحديد هوية بطل الدوري الليبي وهي الأهلي طرابلس والاتحاد والأخضر والأهلي بنغازي والسويحلي والهلال في مدينة ميلانو الإيطالية.
وأعلن الاتحاد الليبي انطلاق منافسات مرحلة سداسي التتويج غداً الجمعة حيث تقام اللقاءات الثلاث في التوقيت نفسه السابعة مساءً بتوقيت ليبيا.
ويستضيف ملعب "أرينا شيفيكا" المواجهة المرتقبة بين الأهلي طرابلس ضد الأهلي بنغازي بينما تقام مباراة السويحلي ضد الهلال على ملعب "أرتيست بريدا" بينما تقام مواجهة بين الاتحاد والأخضر على ملعب "سيتا دا ميدا".
وتحدث إدريس العمامي، المدير الإداري لفريق الأهلي بنغازي، عقب مراسم القرعة في تصريحات للصفحة الرسمية للاتحاد الليبي مؤكداً أن الفترة الماضية شهدت حالة من الغموض حول بعض الإجراءات التنظيمية الخاصة بمرحلة سداسي التتويج.
وأوضح مصطفى التاجوري مدير الكرة بنادي الهلال أن اجتماع الاتحاد الليبي مع ممثلي الأندية أزال حالة من سوء الفهم كما أن الأندية تحملت بعض الأمور كي تنجح المسابقة في النهاية.
تصريح - مصطفى التاجوري مدير الكرة لنادي الهلال 🎙 #الاتحاد_الليبي_لكرة_القدم #LFFPosted by الإتحاد الليبي لكرة القدم - Lff on Thursday, July 24, 2025
وقال هادي خشبة المدير الرياضي بنادي الأهلي طرابلس إن الاتحاد الليبي شرح كافة الإجراءات التنظيمية وتطبيق إجراءات تقنية الفيديو موضحاً أن هناك تحفظات على بعض العوائق التي تعرض لها الفريق.