شنغهاي وميامي تستضيفان سباقين للسرعة للمرة الأولى في فورمولا 1

ستستضيف الولايات المتحدة اثنين من ستة سباقات للسرعة في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات العام المقبل، إذ تنضم ميامي إلى حلبة الأمريكتين في أوستن في احتضان نظام من المرجح أن يخضع للمزيد من التغييرات قبل بداية الموسم.

وستستضيف حلبة ميامي وشنغهاي الصينية، التي عادت لجدول السباقات للمرة الأولى منذ 2019 قبل جائحة كورونا، سباقًا للسرعة للمرة الأولى.