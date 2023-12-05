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شنغهاي وميامي تستضيفان سباقين للسرعة للمرة الأولى في فورمولا 1

ستستضيف حلبة ميامي وشنغهاي الصينية، التي عادت لجدول السباقات للمرة الأولى منذ 2019 قبل جائحة كورونا، سباقًا للسرعة للمرة الأولى.

ستستضيف الولايات المتحدة اثنين من ستة سباقات للسرعة في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات العام المقبل، إذ تنضم ميامي إلى حلبة الأمريكتين في أوستن في احتضان نظام من المرجح أن يخضع للمزيد من التغييرات قبل بداية الموسم.

وستستضيف حلبة ميامي وشنغهاي الصينية، التي عادت لجدول السباقات للمرة الأولى منذ 2019 قبل جائحة كورونا، سباقًا للسرعة للمرة الأولى.

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وقالت بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 في بيان اليوم الثلاثاء إن سباقات السرعة هذا الموسم أقيمت في أوستن والنمسا والبرازيل وقطر وستفعل ذلك مرة أخرى في 2024.

وستستضيف الصين، الجولة الخامسة في جدول الموسم المقبل، السباق الأول في أبريل/ نيسان مع ميامي في مايو والنمسا في يونيو وأوستن في أكتوبر والبرازيل في نوفمبر وقطر في نوفمبر /ديسمبر.

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وحقق ماكس فرستابن سائق رد بول لقبه الثالث للعالم من خلال سباق السرعة في قطر في أكتوبر الماضي، وهي المرة الأولى منذ ثمانينيات القرن الماضي التي يحسم فيها لقب البطولة يوم السبت بدلًا من الأحد.

وتُعد حلبة إنترلاجوس البرازيلية في ساو باولو الوحيدة التي استضافت سباقًا للسرعة منذ بداية هذا النظام في ثلاث جولات عام 2021 كتجارب تأهيلية لسباق الجائزة الكبرى الرئيس.

رياضة
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