"نكسة ليفربول".. مهاجم منتخب إنجلترا السابق ينتقد محمد صلاح

وجّه كريس سوتون، اللاعب السابق لمنتخب إنجلترا، انتقادات لاذعة تجاه المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي معتبرًا أنه أحد أسباب انتكاسة فريق "الريدز" في الفترة الأخيرة.

وقال كريس سوتون، الذي لعب لأندية تشيلسي وأستون فيلا، في تصريحات لشبكة "بي بي سي" إن "إحدى المشكلات التي يواجهها فريق ليفربول هي أن محمد صلاح لم يكن في أفضل حالاته منذ عودته من الإصابة" مضيفًا: "لقد أهدر الفرص التي كان من السهل عليه أن يحولها إلى أهداف."

وطالب الدولي الإنجليزي السابق محمد صلاح بأن يعيد اكتشاف لمسته السحرية حتى يتجاوز ليفربول عروضه الهزيلة في الأسابيع الماضية.

وتراجع مستوى ليفربول في الوقت الحاسم من الموسم، إذ خسر صدارة الدوري بعدما تعادل مع مانشستر يونايتد 2-2، الأسبوع الماضي، قبل أن يتعرّض لهزيمة مفاجئة 3-0 على أرضه أمام أتالانتا الإيطالي في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.