جماهير فرنسا تطالب بتعيين زيدان مدربا للديوك (فيديو)

طالبت بعض الجماهير الفرنسية بإقالة ديدييه ديشامب مدرب منتخب الديوك بعد الفشل في تحقيق لقب بطولة كأس أوروبا المقامة حالياً في ألمانيا.وخسر منتخب فرنسا على يد إسبانيا بهدفين مقابل هدف في دور الأربعة ببطولة كأس الأمم الأوروبية.

ورغم تقدم الديوك مبكراً في مباراة إسبانيا بعد مرور تسع دقائق فقط عن طريق كولو مواني ولكنه استقبل هدفين في الدقيقتين الحادية والعشرين والخامسة والعشرين عن طريق لامين يامال وداني أولمو

وبحسب شبكة RMC Sport الفرنسية فإن مجموعة من المشجعين تجمعوا بعد المباراة أمام ستاد "أليانز أرينا" للمطالبة برحيل ديشامب عن منصبه.

وطالب المشجعون بتعيين زين الدين زيدان أسطورة المنتخب الفرنسي مدرباً للديوك في المرحلة القادمة.

وتولى زيدان قيادة ريال مدريد الإسباني بعد اعتزاله كرة القدم واتجاهه للتدريب ولكنه لم يخض أي تجربة تدريبية بعد تجربة الفريق المدريدي.