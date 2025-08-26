أهم حالة انتهت بخيانة وطلاق.. أشهر 6 نجوم كرة ارتبطوا بفنانات

كتب – نور الدين ميفراني

يعتبر نجوم كرة القدم مشاهير عالميين يحظون بمتابعة جماهيرية، ولهم عشاق ومتابعون مثل الفنانين والفنانات، وهو ما يجعل العلاقة بينهم قريبة جدا، حيث يحضرون سويا حفلات وعروضا متنوعة سواء كانت فوق خشبة المسرح أو ملعب كرة القدم.

وارتبط عدة لاعبين ونجوم لكرة القدم بفنانات وبعض التجارب فشلت وانتهت بالخيانة والطلاق أو الانفصال، بينما ما زالت بعض العلاقات مستمرة.

ونستعرض في التقرير الآتي أشهر العلاقات بين نجوم كرة القدم وفنانات:

جيرارد بيكيه وشاكيرا

ارتبط لاعب برشلونة والمنتخب الإسباني السابق جيرارد بيكيه بالمغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا، حيث التقيا خلال تصوير أغنية "واكا وكا" الخاصة بنهائيات كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، واستمرت علاقتهما حتى 2022، وأثمرت عن طفلين "ميلان" و"ساشا".

وانفصل الثنائي بسبب خيانة بيكيه لصديقته مع فتاة إسبانية شقراء تدعى كلارا تشيا مارتي، المولودة في برشلونة، وتعمل في شركة كوزموس للإنتاج التي يملكها نجم البارسا السابق.

جواو نيفيز والممثلة مادالينا أراغو

تعتبر من أحدث العلاقات بين نجم كرة قدم وفنانة، حيث ارتبط لاعب وسط باريس سان جيرمان البرتغالي جواو نيفيز البالغ 20 عامًا، بالممثلة البرتغالية الشابة مادالينا أراغو البالغة 19 عامًا منذ 2024.

وما زال الثنائي يعيشان قصتهما معا ويظهران سويا في الملاعب والأماكن العامة.

أخبار ذات علاقة 6 صور رائعة لصديقة نجم سان جيرمان بالقميص النسائي

كريستيانو رونالدو والروسية إيرينا شايك

التقى الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو عارضة الأزياء والممثلة الروسية إيرينا شايك في 2009، وبدأت علاقتهما في 2010 وقام بخطبتها في 2011، لكن عدة خلافات بينهما ورفض عائلة قائد النصر السعودي حاليا لم تسمح بإتمام الزواج.

وانفصل الثنائي في 2015 بعد شائعات عن خيانات نجم ريال مدريد السابق وخلافات بين الطرفين.

المغربي أشرف حكيمي والممثلة هبة عبوك

ارتبط النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان وقائد المنتخب المغربي، بالممثلة الإسبانية هبة عبوك، منذ 2018، حين كان لاعبا في ريال مدريد.

وأثمرت العلاقة بين الطرفين عن إنجاب طفلين، لكنهما انفصلا في 2023 بعد اتهام الدولي المغربي في قضية اعتداء جنسي على فتاة في باريس.

الإيطالي جورجينيو والمغنية كاثرين هاردينغ

بعد انفصاله عن زوجته الأولى ناتليا ليتيري في 2019، ارتبط الدولي الإيطالي البرازيلي الأصل جورجينيو بمصممة الأزياء والمغنية الإيطالية كاثرين هاردينغ، وأثمرت العلاقة عن إنجاب ابن وحيد في أغسطس 2020.

وأعلن الثنائي خطبتهما في 2023 وتزوجا في إيطاليا في 2025.

لامين يامال والمغنية الأرجنتينية نيكي نيكول

أحدث قصص علاقة نجوم كرة القدم ونجوم الغناء بدأت بين نجم برشلونة والمنتخب الإسباني لامين يامال، والمغنية الأرجنتينية نيكي نيكول.

وبدأت العلاقة خلال الصيف الحالي في أثناء احتفال لامين يامال بعيد ميلاده الـ18، وظهرا سويا مؤخرا في إمارة موناكو الفرنسية، كما نشر مهاجم برشلونة صورة تجمعهما معا في حفل عيد ميلاد فنانة الراب الشهيرة الـ25، ليثير جدلا واسعا حول ارتباطهما، رغم أنهما لم يعلنان الأمر بشكل رسمي حتى الآن.