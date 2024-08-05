يواجه برشلونة الإسباني متاعب كبيرة في استقدام النجم نيكو ويليامز جناح أتلتيك بلباو في الموسم المقبل.

وتتفاوض إدارة برشلونة لحسم صفقة ويليامز لتدعيم الجانب الهجومي بعد التألق اللافت للاعب في كأس أوروبا "يورو 2024" برفقة منتخب إسبانيا.

وكون ويليامز ثنائية رائعة مع زميله لامين يامال جناح برشلونة وهو ما جعل الفريق الكتالوني يتحرك للاستفادة من تفاهم هذا الثنائي في الموسم المقبل.

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ولكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" فجرت مفاجأة بالكشف عن شخص غير متوقع يهدد صفقة انتقال نيكو ويليامز إلى برشلونة.

وأكدت الصحيفة أن إينياكي ويليامز شقيق اللاعب يمثل العقبة الكبرى أمام البلوغرانا لحسم هذه الصفقة لأنه يضغط على شقيقه لعدم مغادرة أتلتيك بلباو في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن إينياكي يطالب شقيقه بالبقاء مع بلباو للمنافسة بقوة على لقب الدوري الأوروبي في الموسم المقبل ويضغط عليه لرفض عروض الرحيل.

ومن المقرر أن ينضم نيكو ويليامز إلى تحضيرات فريقه في الأيام القادمة بعد نهاية إجازته التي حصل عليها عقب المشاركة ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024".

ولم يحسم برشلونة حتى الآن أي صفقة لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل سوى اللاعب باو فيكتور قادمًا من جيرونا بينما تعاقد منافسه التقليدي ريال مدريد مع الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي إندريك.