الخزانة الأمريكية: عقوبات على شبكة عالمية تدعم برنامج المسيرات العسكرية بإيران

logo
رياضة

الأهلي أعلن ضمه والزمالك خطفه.. مَن محمد عدلان "قنبلة" الميركاتو المصري؟

الأهلي أعلن ضمه والزمالك خطفه.. مَن محمد عدلان "قنبلة" الميركاتو المصري؟
محمد عدلان لاعب فريق الزمالك لكرة اليد الجديدالمصدر: حساب الزمالك عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
31 يوليو 2025، 7:15 م

حسم نادي  الزمالك صفقة التعاقد مع محمد عدلان، لاعب منتخب مصر لكرة اليد تحت 19 عامًا، بعد صراع طويل ومثير مع الأهلي حول هذه الصفقة.

وأصبح محمد عدلان نجم الشباك في ميركاتو الألعاب الأخرى بعيداً عن كرة القدم بعدما تحول مساره من الأهلي للزمالك في صفقة مثيرة للجدل.

أخبار ذات علاقة

بعد صراع رهيب.. الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

بعد صراع رهيب.. الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

وفيما يلي أبرز المعلومات حول محمد عدلان نجم كرة اليد الجديد في نادي الزمالك:

موهبة قادمة

لمع اسم محمد عدلان المولود عام 2006 في عالم كرة اليد المصرية بعد تألقه مع منتخب الناشئين تحت 17 عاماً وظهوره بصورة لافتة.

وقدم عدلان مستويات طيبة مع فريقه طلائع الجيش قبل أن ينضم لمنتخب مصر للناشئين ويصبح هدفاً للأهلي والزمالك لضمه منذ شهر يوليو الماضي.

أخبار ذات علاقة

يلعب بكارت الزمالك.. هل يتعمد إمام عاشور الضغط على الأهلي؟

يلعب بكارت الزمالك.. هل يتعمد إمام عاشور الضغط على الأهلي؟

كواليس الأزمة

بدأ الصراع على صفقة محمد عدلان في شهر يوليو عام 2024 حين أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي حسم الصفقة بالتعاقد مع لاعب الطلائع.

cdde9fcc-332e-4bdb-9bed-34038e41f993

وفوجئ المتابعون بعد ساعات قليلة من إعلان الأهلي عن الصفقة بظهور عدلان في مقطع فيديو يعلن رغبته في الرحيل للمنافس التقليدي الزمالك.

وبناء على هذا الفيديو الذي ظهر به اللاعب لإعلان رغبته في الرحيل للزمالك دار جدل واسع حول قيد اللاعب في قائمة الأهلي بالاتحاد المصري لكرة اليد.

وتوقفت الصفقة آنذاك وعاد اللاعب لاستكمال عقده مع الطلائع في ظل عدم اعتماد صفقة التعاقد مع اللاعب الواعد من جانب الاتحاد.

أخبار ذات علاقة

عبد الناصر محمد "يفجر" غضب لاعبي الزمالك

عبد الناصر محمد "يفجر" غضب لاعبي الزمالك

حسم الصفقة

نجح الزمالك في حسم الصفقة رسمياً بعد عام كامل لتدعيم صفوفه بعدما حسم التعاقد مع اللاعب وشقيقه عمر.

محمد عدلان يجيد اللعب على الأطراف بصورة لافتة ويعد إضافة قوية بحسب العديد من المتابعين.

ويستعد اللاعب للمشاركة في كأس العالم تحت 19 عاماً التي تقام في الأيام بين 6 إلى 17 أغسطس المقبل في مصر.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC