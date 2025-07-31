الأهلي أعلن ضمه والزمالك خطفه.. مَن محمد عدلان "قنبلة" الميركاتو المصري؟

حسم نادي الزمالك صفقة التعاقد مع محمد عدلان، لاعب منتخب مصر لكرة اليد تحت 19 عامًا، بعد صراع طويل ومثير مع الأهلي حول هذه الصفقة.

وأصبح محمد عدلان نجم الشباك في ميركاتو الألعاب الأخرى بعيداً عن كرة القدم بعدما تحول مساره من الأهلي للزمالك في صفقة مثيرة للجدل.

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وفيما يلي أبرز المعلومات حول محمد عدلان نجم كرة اليد الجديد في نادي الزمالك:

موهبة قادمة

لمع اسم محمد عدلان المولود عام 2006 في عالم كرة اليد المصرية بعد تألقه مع منتخب الناشئين تحت 17 عاماً وظهوره بصورة لافتة.

وقدم عدلان مستويات طيبة مع فريقه طلائع الجيش قبل أن ينضم لمنتخب مصر للناشئين ويصبح هدفاً للأهلي والزمالك لضمه منذ شهر يوليو الماضي.

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كواليس الأزمة

بدأ الصراع على صفقة محمد عدلان في شهر يوليو عام 2024 حين أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي حسم الصفقة بالتعاقد مع لاعب الطلائع.

وفوجئ المتابعون بعد ساعات قليلة من إعلان الأهلي عن الصفقة بظهور عدلان في مقطع فيديو يعلن رغبته في الرحيل للمنافس التقليدي الزمالك.

وبناء على هذا الفيديو الذي ظهر به اللاعب لإعلان رغبته في الرحيل للزمالك دار جدل واسع حول قيد اللاعب في قائمة الأهلي بالاتحاد المصري لكرة اليد.

وتوقفت الصفقة آنذاك وعاد اللاعب لاستكمال عقده مع الطلائع في ظل عدم اعتماد صفقة التعاقد مع اللاعب الواعد من جانب الاتحاد.

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حسم الصفقة

نجح الزمالك في حسم الصفقة رسمياً بعد عام كامل لتدعيم صفوفه بعدما حسم التعاقد مع اللاعب وشقيقه عمر.

محمد عدلان يجيد اللعب على الأطراف بصورة لافتة ويعد إضافة قوية بحسب العديد من المتابعين.

ويستعد اللاعب للمشاركة في كأس العالم تحت 19 عاماً التي تقام في الأيام بين 6 إلى 17 أغسطس المقبل في مصر.