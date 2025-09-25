"لن تكون سهلة على رونالدو".. ردود فعل واسعة لصدام النصر والاتحاد في كأس الملك

أثارت نتيجة قرعة دور الـ16 من كأس الملك، ردود فعل واسعة، بعد أن أوقعت فريق النصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو في مواجهة الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين، معتبرين أن المهمة ستكون شاقة على "العالمي".

وتأهل النصر إلى دور الـ16 عقب فوزه الكبير على جدة برباعية نظيفة، حيث سجل الأهداف فيصل عثمان وويسلي وجواو فيليكس ومحمد سيماكان، بينما جلس رونالدو على مقاعد البدلاء دون أن يشارك.

مواجهة نارية

سيستضيف النصر منافسه الاتحاد على ملعب الأول بارك بالرياض، حيث أعلن النادي عن خصمه عبر حسابه الرسمي، لتنهال التعليقات من الجماهير.

الفريقان تواجها هذا الموسم في نصف نهائي السوبر السعودي، حيث قاد رونالدو هجوم النصر وصنع هدفًا في الفوز 2-1، لكن الاتحاد كان متفوقًا في الموسم الماضي حين فاز ذهابًا 2-1، وإيابًا 3-2 في الدوري.

وجاءت انطلاقة النصر تحت قيادة مدربه الجديد جورجي جيسوس قوية، إذ لم يتعرض الفريق لأي خسارة في الوقت الأصلي حتى الآن.

والخسارة الوحيدة جاءت بركلات الترجيح أمام الأهلي في نهائي السوبر بعد التعادل 2-2.

في المقابل، حصد الفريق العلامة الكاملة في أول 3 مباريات بالدوري، مسجلًا 12 هدفًا، ومستقبلًا هدفًا وحيدًا.

تعليقات الجماهير

أحد المشجعين كتب: "كنت أتمنى مواجهة الهلال، الاتحاد أصعب"، فيما أكد آخر: "الأمور ليست سهلة أبدًا على رونالدو وجماهير النصر".

وذهب آخر للتشكيك في القرعة قائلاً: "القرعة غير عادلة ولا نعرف آليتها أو من وضعها".

بينما علّق مشجع آخر: "أنا خائف منهم.. فقط أتمنى التوفيق للفريق".

يذكر أن النجم البرتغالي نفسه بدأ الموسم بقوة، حيث سجل 4 أهداف وصنع هدفًا آخر في 5 مباريات، ويأمل أن يقود النصر هذا العام نحو أول لقب كبير له منذ انضمامه.