كريتشوفياك: رونالدو وجه الأنظار إلى السعودية.. وانتظر ليفاندوفسكي في نادي الشباب
قال جريجور كريتشوفياك لاعب وسط نادي الشباب السعودي إن انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر لفت أنظار العالم بأكمله إلى السعودية، مقترحًا على روبرت ليفاندوفسكي زميله في منتخب بولندا اللعب معه في نفس الفريق مستقبلًا.
وانتقل كريتشوفياك البالغ من العمر 33 عامًا، إلى الشباب معارًا من كراسنودار الروسي، وتنتهي فترة إعارته بنهاية الشهر الجاري.
وقال لاعب باريس سان جيرمان وإشبيلية السابق لوكالة "رويترز" إن انتقال النجم البرتغالي رونالدو إلى النصر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد، في نهاية العام الماضي، أسهم بتطوير دوري المحترفين السعودي.
وأضاف: "كريستيانو لاعب رائع، وهو واحد من أفضل اللاعبين في التاريخ، وانضمامه للنصر كان قرارًا رائعًا على المستوى الرياضي.. لكنه بمثابة الآلة الإعلامية وهو ما جعل أنظار العالم بأكمله تتجه نحو السعودية وهذا نجاح ضخم".
وأصبحت فرق الدوري السعودي مهتمة بالعديد من النجوم في أوروبا، وبعد رونالدو انضم كريم بنزيما الفائز بالكرة الذهبية وقائد ريال مدريد إلى الاتحاد بطل الدوري.
وبسؤال كريتشوفياك، الذي خاض نحو 100 مباراة دولية مع بولندا، عن احتمالية انتقال ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة إلى الدوري السعودي مستقبلًا، قال: "أقترح عليه أن يلعب معي في الشباب".
لكن كريتشوفياك الذي لعب 30 مباراة مع الشباب في الدوري، وسجل 3 أهداف في الموسم الماضي، لا يعرف إن كان سيستمر في ناديه لكنه يستهدف البقاء في السعودية.
وبدأ الشباب سباق الدوري بقوة، وتنافس مع الاتحاد والنصر على القمة قبل أن يتراجع في النصف الثاني بعد العودة من توقف كأس العالم 2022، لينهي الدوري في المركز الرابع خلف الهلال.
وأوضح كريتشوفياك: "انقسم الموسم بسبب كأس العالم وكان من الصعب اللعب بنفس التركيز والقوة البدنية على مدار الموسم بأكمل.. بالنسبة لي كان الموسم جيدًا، وكان سيصبح أفضل إذا خضنا فترة إعداد طبيعية"، وأرجع سرعة تأقلمه في الشباب لوجود زميله السابق في إشبيلية لاعب الوسط الأرجنتيني إيفر بانيغا.
وواصل: "عملت بجد طيلة فترة الإعداد، لذا كنت جاهزًا منذ البداية، وإيفر لاعب وشخص رائع، وبالطبع دعمه لي ساعدني كثيرًا على التأقلم.. لم أحدد مستقبلي بعد، وتلقيت العديد من العروض، وهدفي الرئيس هو الاستمرار في السعودية، لقد تعرفت على أشخاص جيدين، ولعبت أمام جماهير رائعة هنا".
وأضاف: "لا نزال نتحدث مع رئيس النادي حتى الآن، وأتمنى أن أحدد موقفي في الأسبوع المقبل".
* ليست شعارات
اتفق كريتشوفياك مع رونالدو في أن الدوري السعودي سيكون ضمن أقوى 5 مسابقات للدوري في العالم مستقبلًا، رغم تباين المستويات بين أول 5 فرق في الجدول وبقية المشاركين.
وقال: "المسؤولون عن تطوير الدوري يقومون بعمل رائع، لذا أنا متأكد من أن جميع الفرق ستكون أفضل في الموسم المقبل، ويحتاج التطوير إلى وقت، والجماهير السعودية تعشق كرة القدم، والهدف أن تكون المسابقة من بين مسابقات الدوري الخمس الكبرى في العالم، وفي رأيي أن سوق الانتقالات الحالي يدل على ذلك وليست مجرد شعارات".
"وجود أفضل اللاعبين يضمن المتعة والحماس للجماهير واللاعبين، وإذا لعبت ضد لاعبي كرة قدم رائعين فهذا سيطور مستواك وسيفيد الجميع".
وكان الهلال السعودي يستهدف التعاقد مع ليونيل ميسي بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، حيث واجه صيحات استهجان متكررة من الجماهير هناك، لكن بطل العالم مع الأرجنتين فضل الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.
ويرى كريتشوفياك الفائز بكأس فرنسا، وكأس رابطة الأندية الفرنسية المحترفة مع سان جيرمان، أن ميسي لم يحظَ بالاحترام هناك.
وقال: "أعتقد أن ميسي لم يحظَ بالاحترام الذي يستحقه، لكنني أتفهم إحباط الجماهير، لأنه على الرغم من الاستثمارات الكبيرة تنتظر الفوز بدوري أبطال أوروبا.
"الجماهير تحب اللاعبين الكبار حين يحققون النجاحات مع أنديتهم، ويطلبون منهم النجاح أكثر من غيرهم، لذا عند حدوث فشل فإن النجم هو من يُنتقد أكثر من غيره، وهذا ثمن الشهرة".