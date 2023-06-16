كريتشوفياك: رونالدو وجه الأنظار إلى السعودية.. وانتظر ليفاندوفسكي في نادي الشباب

وقال لاعب باريس سان جيرمان وإشبيلية السابق لوكالة "رويترز" إن انتقال النجم البرتغالي رونالدو إلى النصر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد، في نهاية العام الماضي، أسهم بتطوير دوري المحترفين السعودي.

وأضاف: "كريستيانو لاعب رائع، وهو واحد من أفضل اللاعبين في التاريخ، وانضمامه للنصر كان قرارًا رائعًا على المستوى الرياضي.. لكنه بمثابة الآلة الإعلامية وهو ما جعل أنظار العالم بأكمله تتجه نحو السعودية وهذا نجاح ضخم".

وأصبحت فرق الدوري السعودي مهتمة بالعديد من النجوم في أوروبا، وبعد رونالدو انضم كريم بنزيما الفائز بالكرة الذهبية وقائد ريال مدريد إلى الاتحاد بطل الدوري.

وبسؤال كريتشوفياك، الذي خاض نحو 100 مباراة دولية مع بولندا، عن احتمالية انتقال ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة إلى الدوري السعودي مستقبلًا، قال: "أقترح عليه أن يلعب معي في الشباب".

لكن كريتشوفياك الذي لعب 30 مباراة مع الشباب في الدوري، وسجل 3 أهداف في الموسم الماضي، لا يعرف إن كان سيستمر في ناديه لكنه يستهدف البقاء في السعودية.