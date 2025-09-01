لا تصنعوا جدلا.. رد حاسم من رياض محرز حول تسديد الضربات الثابتة (فيديو)

رفض الجزائري رياض محرز، نجم الأهلي السعودي، إثارة الجدل بشأن عدم تسديده الركلات الثابتة مع فريقه في الفترة الأخيرة، حيث رد بشكل حاسم على هذا الجدال.

وشارك محرز في اكتساح فريق الأهلي مضيفه العربي بخمسة أهداف نظيفة، مساء الأحد، في دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، مُعادِلًا فوزه الأكبر في انطلاقته على صعيد البطولة منذ استئنافها بنسخة موسم 2007ـ2008.

وتألق المهاجم الإنجليزي إيفان توني محرزًا ثلاثة أهداف "هاتريك"، في الدقائق 31 و82 و90+3، وسجّل الفرنسي إنزو ميلوت، لاعب الوسط، في 45+6، والجناح فهد الرشيدي، في الدقيقة 68.

وخاض "الراقي" مباراته ضمن دور الـ32 مبكرًا، قبل ثلاثة أسابيع من موعد باقي المباريات، لارتباطه الشهر المقبل بمباراةٍ ضمن كأس القارات للأندية "إنتر كونتيننتال".

وواصل الأهلي انطلاقته القوية، الموسم الجاري، بعد التتويج بكأس السوبر السعودي في هونغ كونغ، والفوز على نيوم لحساب الجولة الأولى لدوري روشن للمحترفين.

ووجه أحد المراسلين سؤالًا لمحرز عقب المباراة، عن سر غيابه عن تسديد الركلات الثابتة بالفريق، وربما لن نراه يسددها مرة ثانية تحت قيادة الألماني ماتياس يايسله.

وأطلق محرز ضحكة ساخرة، قبل أن يرد على المراسل، قائلًا: "كلنا نسدد الركلات الثابتة، نحن فريق واحد، لا تحاولوا أبدًا صناعة هذا الجدل في الإعلام".