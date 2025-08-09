أحب مشاركة الحياة معك.. 7 صور رائعة من إجازة نجم الأهلي السعودي وزوجته (شاهد)

حرصت لورينا لوبيز، زوجة البرازيلي ويندرسون غالينو، نجم الأهلي السعودي، على مشاركة الجمهور صورا رائعة من إجازتهما معا قبل عودة اللاعب للانخراط في التدريبات مع "الراقي" استعدادا لانطلاق الموسم الجديد من دوري روشن للمحترفين، وقبله المشاركة في كأس السوبر السعودي.

كان غالينو احتفل منذ شهر بعقد قرانه رسميا على صديقته لورينا لوبيز، بعد علاقة استمرت 3 سنوات.

ونشر غالينو عبر حسابه على "إنستغرام" صورا توثق لحظات من حفل الزواج الذي أُقيم في مدينة ريو دي جانيرو، كما شارك صورا أخرى جمعته بزوجته على أحد شواطئ المدينة.

وتبلغ لورينا من العمر 24 عاما، وهي مؤثرة معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت حظيت بتفاعل لافت من الجماهير السعودية بعد انتقال غالينو إلى الأهلي، من خلال مقطع فيديو أعربت فيه عن سعادتها باهتمام المتابعين السعوديين.

وفي صورها التي شاركتها مؤخرا عبر حسابها على إنستغرام ظهر الثنائي على شواطئ كوباكابانا بالبرازيل، حيث ظهرت عليهما علامات الاستمتاع بوقتيهما، وعلقت قائلة: "أحب مشاركة الحياة معك".

يُذكر أن غالينو انضم إلى الأهلي السعودي في يناير الماضي قادما من بورتو البرتغالي، وساهم الجناح البرازيلي، البالغ من العمر 27 عاما، في قيادة الفريق لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة لأول مرة في تاريخ النادي.

وضمن "الراقي" بهذا التتويج المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم الجديد، بجانب المشاركة في بطولة كأس الإنتر كونتيننتال وأيضاً كأس العالم للأندية 2029.

وعادت بعثة فريق الأهلي إلى جدة، الثلاثاء الماضي، بعد انتهاء المعسكر الإعدادي الخارجي الذي انطلق في النمسا واستُكمل في إيطاليا ثم إسبانيا.

ويستعد "الراقي" للسفر إلى هونغ كونغ استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس السوبر السعودي 2025، إلى جانب فرق الاتحاد والنصر والقادسية.

ويواجه فريق الأهلي، نظيره القادسية في مباراة دور نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي، يوم 19 أغسطس الجاري.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي والقادسية، لمواجهة المتأهل من مباراة الاتحاد والنصر، في نهائي كأس السوبر السعودي، يوم 23 من أغسطس.