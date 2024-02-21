قبل مواجهة برشلونة.. مدرب نابولي الجديد يستهدف إعادة "شحن طاقات" فريقه

وأعلن نابولي، حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي، أمس الإثنين، تعيين كالتسونا (55 عامًا) بشكل مؤقت لنهاية الموسم بعد إقالة والتر ماتزاري الذي أصبح ثاني مدرب يُقيله النادي هذا الموسم بعد رودي جارسيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال كالتسونا في مؤتمر صحفي: "نبدأ من اليوم. سنضغط على زر إعادة ضبط كل شيء لنبدأ رحلة جديدة".

وأضاف: "وجدت الفريق تحت تصرفي على الفور. لا نحتاج إلى الكثير من الكلمات نحتاج إلى العمل، الآن، لذا سأبدأ العمل مباشرة".