ميسي يسجل ثنائية في اكتساح إنتر ميامي لنيويورك ريد بولز (فيديو)

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي لتحقيق فوز مثير على نظيره نيويورك ريد بولز بنتيجة 5-1، في المواجهة التي جمعت بينهما، فجر اليوم الأحد، في إطار مُنافسات الجولة الـ21 للدوري الأمريكي لكرة القدم.

وشهدت المباراة عودة ميسي لتسجيل الثنائيات ليواصل تحقيق الأرقام القياسية، حيث سجل ثنائية في 6 مرات في آخر 7 مباريات بالدوري الأمريكي.

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وتقدم أليكسندر هاك بالهدف الأول لنيويورك ريد بولز في الدقيقة الـ14، لكن رد إنتر ميامي لم يتأخر كثيرًا حيث أدركوا التعادل في الدقيقة الـ24 عن طريق جوردي ألبا بعد تمريرة رائعة من ميسي.

وسجل تيلاسو سيغوفيا، هدفين لمصلحة إنتر ميامي في الدقيقتين الـ27 والـ45+3 في الشوط الأول، حيث صنع له ألبا الهدف الأول، وصنع له ريدوندو الهدف الثاني.

وفي الشوط الثاني كتب ميسي، نفسه نجمًا للمباراة حيث سجل هدف التقدم الرابع في الدقيقة الـ60 عن طريق تمريرة من سيرجيو بوسكيتس.

أما في الدقيقة الـ75 وبعد عمل ثنائي رائع بين ميسي وسواريز، سجل الأرجنتيني الهدف الخامس والحاسم لنقاط المباراة الـ 3.

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وبهذا الفوز يرفع إنتر ميامي رصيده من النقاط إلى 41 نقطة في المركز الخامس مع 3 مباريات مؤجلة للفريق بسبب انشغاله بخوض مباريات كأس العالم للأندية، وسيلعب الجولة المُقبلة ضد سينسيناتي يوم الـ27 من يوليو، ويبقى نيويورك ريد بولز في المركز التاسع برصيد 33 نقطة.

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وبثنائية ميسي يصبح هو هداف الدوري الأمريكي حاليا برصيد 18 هدفًا أمام لاعب ناشفيل، سام سوريدج صاحب الـ 17 هدفًا، واللاعب إيفاندر صاحب الـ 15 هدفًا.