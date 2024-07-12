ياسبر فيليبسن يفوز بالمرحلة 13 لسباق فرنسا للدراجات

فاز ياسبر فيليبسن، متسابق فريق ألبيسين ديكونينك، بالمرحلة 13 لسباق فرنسا للدراجات اليوم الجمعة، التي امتدت لمسافة 165 كيلومترا من أجان إلى بو، متفوقا على فاوت فان آرت في نهاية سريعة لمرحلة شابتها الحوادث.

وكان هذا ثاني فوز له بمرحلة خلال أربعة أيام في نسخة هذا العام من سباق فرنسا.

واحتل باسكال أكرمان المركز الثالث، بينما جاء بينيام جيرماي، الذي فاز بثلاث مراحل حتى الآن، رابعا.

وبدا فان آرت، متسابق فريق فيسما-ليس آبايك، في طريقه للفوز بالمرحلة، لكن فيليبسن اختار اللحظة المناسبة لشن الهجوم، وتغلب على مواطنه البلجيكي الذي احتل المركز الثاني أيضا في المرحلة 12 أمس الخميس.

وقال فيليبسن، الذي فاز بأربع مراحل العام الماضي: "لقد فزنا بالفعل بمرحلتين، لذا فهي ليست مشاركة سيئة. نريد دائما المزيد، لكن علينا فقط أن نتعامل مع الأمر يوما بعد آخر، ونستمتع بالنصر اليوم".

وكان أرنو دي لي، وهو عداء بلجيكي آخر من المتخصصين في مراحل السرعة، ينافس على الفوز بالمرحلة، لكن آماله تبخرت حين تعرض لحادث في الكيلومتر الأخير.

واحتفظ السلوفيني تادي بوغاتشر بالقميص الأصفر لمتصدر الترتيب العام، ويتفوق متسابق فريق الإمارات بدقيقة واحدة وست ثوان على ريمكو إيفانبول، بينما يتأخر يوناس فينجارد بثماني ثوان أخرى.

ويتطلع بوغاتشر إلى أن يصبح أول متسابق منذ 26 عاما يحقق ثنائية سباقي فرنسا وإيطاليا.