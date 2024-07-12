logo
رياضة

ياسبر فيليبسن يفوز بالمرحلة 13 لسباق فرنسا للدراجات

ياسبر فيليبسن يفوز بالمرحلة 13 لسباق فرنسا للدراجات
ياسبر فيليبسنالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
12 يوليو 2024، 4:44 م

فاز ياسبر فيليبسن، متسابق فريق ألبيسين ديكونينك، بالمرحلة 13 لسباق فرنسا للدراجات اليوم الجمعة، التي امتدت لمسافة 165 كيلومترا من أجان إلى بو، متفوقا على فاوت فان آرت في نهاية سريعة لمرحلة شابتها الحوادث.

وكان هذا ثاني فوز له بمرحلة خلال أربعة أيام في نسخة هذا العام من سباق فرنسا.

واحتل باسكال أكرمان المركز الثالث، بينما جاء بينيام جيرماي، الذي فاز بثلاث مراحل حتى الآن، رابعا.

وبدا فان آرت، متسابق فريق فيسما-ليس آبايك، في طريقه للفوز بالمرحلة، لكن فيليبسن اختار اللحظة المناسبة لشن الهجوم، وتغلب على مواطنه البلجيكي الذي احتل المركز الثاني أيضا في المرحلة 12 أمس الخميس.

وقال فيليبسن، الذي فاز بأربع مراحل العام الماضي: "لقد فزنا بالفعل بمرحلتين، لذا فهي ليست مشاركة سيئة. نريد دائما المزيد، لكن علينا فقط أن نتعامل مع الأمر يوما بعد آخر، ونستمتع بالنصر اليوم".

 

 

وكان أرنو دي لي، وهو عداء بلجيكي آخر من المتخصصين في مراحل السرعة، ينافس على الفوز بالمرحلة، لكن آماله تبخرت حين تعرض لحادث في الكيلومتر الأخير.

واحتفظ السلوفيني تادي بوغاتشر بالقميص الأصفر لمتصدر الترتيب العام، ويتفوق متسابق فريق الإمارات بدقيقة واحدة وست ثوان على ريمكو إيفانبول، بينما يتأخر يوناس فينجارد بثماني ثوان أخرى.

ويتطلع بوغاتشر إلى أن يصبح أول متسابق منذ 26 عاما يحقق ثنائية سباقي فرنسا وإيطاليا.

سباق الدراجاتسباق فرنسا للدراجات

أخبار ذات صلة

تعليق مثير من حفيظ دراجي على هدف يامال (فيديو)
تعليق مثير من حفيظ دراجي على هدف يامال (فيديو)
بعد 24 ساعة من تصريحه المثير.. يامال يصعق نجم فرنسا
بعد 24 ساعة من تصريحه المثير.. يامال يصعق نجم فرنسا
هدف لامين يامال الخيالي يمنحه رقمًا قياسا فريدًا
هدف لامين يامال الخيالي يمنحه رقمًا قياسا فريدًا
إسبانيا تهزم فرنسا وتتأهل لنهائي "يورو 2024"
إسبانيا تهزم فرنسا وتتأهل لنهائي "يورو 2024"
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC