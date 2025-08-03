قرار رسمي من مجلس الزمالك تجاه أحمد سالم

أعلن نادي الزمالك، اليوم الأحد، استقالة الإعلامي أحمد سالم من مهام منصب المتحدث الرسمي باسم القلعة البيضاء.

وقال بيان رسمي صادر عن نادي الزمالك إن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب وافق على اعتذار أحمد سالم عن عدم استكمال مهمته، نظرًا إلى ارتباطه بخوض تجربة إعلامية جديدة تستلزم التفرغ التام والحياد الكامل.

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وقدم مجلس الزمالك الشكر الجزيل إلى أحمد سالم على الفترة التي قضاها مع النادي وأساهم من خلالها في أداء دوره بمنتهي الاحترافية والحرص على مصلحة النادي وجماهيره.

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وأعلن مجلس إدارة الزمالك في بيانه عن تمنياته إلى أحمد سالم بالتوفيق في مهمته الإعلامية الجديدة كأحد الوجوه المشرفة في الإعلام المصري.

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ولم يعلن نادي الزمالك رسمياً إمكانية تعيين متحدث رسمي جديد خلفاً لأحمد سالم الذي رحل عن منصبه.

ويعمل أحمد سالم مذيعاً بقناة الشمس ويقدم برنامجاً يومياً بعيداً عن الرياضة، بخلاف عمله متحدثًا رسميًا باسم نادي الزمالك.

وتولى سالم مهام منصبه عقب انتخاب المجلس الحالي في أكتوبر 2023 برئاسة حسين لبيب.

وكان مجلس الزمالك قد أعلن منذ فترة إسناد رئاسة إدارة الإعلام إلى الصحفي ماهر غريب.