تين هاغ: أبرز اللاعبين يرغبون بالانضمام إلى مانشستر يونايتد

قال إيريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، إن فريقه يمكن أن يجتذب المزيد من "اللاعبين المميزين" بعد أن وجد صعوبة في إقناع بعضهم بالانضمام للنادي الموسم الماضي، وذلك في محاولة المدرب الهولندي إعادة الفريق المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى مجده السابق.

وتولى تين هاغ، مدرب أياكس أمستردام السابق، المسؤولية في أولد ترافورد العام الماضي وتغلب على بداية متذبذبة لقيادة العملاق الإنجليزي للفوز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية في فبراير شباط الماضي وإنهاء صيام عن الألقاب دام ستة أعوام.

ويتمنى المدرب الهولندي ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يحتل يونايتد حاليا المركز الرابع في الدوري. وأعرب عن ثقته في أن المزيد من اللاعبين الكبار يريدون أن يكونوا جزءا من الفريق.