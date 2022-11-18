أهداف مباراة مصر وبلجيكا (فيديو)
تقدم مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر، بهدف لصالح فريق بلاده في شباك بلجيكا، خلال مباراة الفريقين الودية التي تقام على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت.
ويلاقي منتخب مصر منافسه منتخب بلجيكا، اليوم الجمعة، في مباراة ودية في إطار استعدادات رفاق كيفن دي بروين لكأس العالم 2022.
واستغل مصطفى محمد خطأ من دفاع بلجيكا ليخطف الكرة، ويسدد من خارج منطقة الجزاء ويهز شباك كورتوا.
وأضاف محمود حسن "تريزيغيه" الهدف الثاني لمنتخب مصر في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بعد استلامه بينية سحرية من محمد صلاح.
ونجح أوبيندا قفي تقليص النتيجة لمنتخب بلجيكا، بعد أن استغل تمريرة عرضية ويسجل الهدف الأول في شباك محمد الشناوي.
وسبق أن تواجه منتخبا مصر وبلجيكا 3 مرات سابقة، كانت ودية، وحقق منتخب مصر الفوز مرتين، مقابل فوز لبلجيكا.
وأولى هذه المباريات كانت في مارس 1999، وفاز منتخب مصر 1/0 بهدف حازم إمام.
أما ثاني المباريات فكانت عام 2005، حيث حقق منتخب مصر الفوز 4/0.
وسجل الرباعية عماد متعب (هدفين)، وأحمد عيد عبدالملك، وحسني عبدربه.
والمباراة الثالثة كانت عام 2018 وفاز منتخب بلجيكا 3/0 سجلها روميلو لوكاكو، وإيدين هازارد، ومروان فيلايني.
ويشارك منتخب بلجيكا في كأس العالم في المجموعة السادسة إلى جانب كندا والمغرب وكرواتيا.