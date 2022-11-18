أهداف مباراة مصر وبلجيكا (فيديو)

تقدم مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر، بهدف لصالح فريق بلاده في شباك بلجيكا، خلال مباراة الفريقين الودية التي تقام على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت.

ويلاقي منتخب مصر منافسه منتخب بلجيكا، اليوم الجمعة، في مباراة ودية في إطار استعدادات رفاق كيفن دي بروين لكأس العالم 2022.

واستغل مصطفى محمد خطأ من دفاع بلجيكا ليخطف الكرة، ويسدد من خارج منطقة الجزاء ويهز شباك كورتوا.

وأضاف محمود حسن "تريزيغيه" الهدف الثاني لمنتخب مصر في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بعد استلامه بينية سحرية من محمد صلاح.

ونجح أوبيندا قفي تقليص النتيجة لمنتخب بلجيكا، بعد أن استغل تمريرة عرضية ويسجل الهدف الأول في شباك محمد الشناوي.