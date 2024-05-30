رسميًا.. لجنة الانضباط تصدم الاتحاد والنصر السعوديين
وجهت لجنة الانضباط، التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، صدمة لناديي النصر والاتحاد، بعد رفضها الشكوى المقدمة من "العميد" ضد ثنائي الهلال سعود عبدالحميد والبرازيلي مالكوم.
وقدم الاتحاد يوم 27 مايو شكوى ضد ثنائي "الزعيم" بدعوى استفزازهما للجماهير خلال نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي أقيم في 30 من أبريل الماضي.
وأثير جدل طوال الأيام الماضية؛ إذ أبدى الجميع استغرابه من تأخر الاتحاد في تقديم شكوى ضد الثنائي، وانتظار قبيل نهائي الكأس بين الهلال والنصر المقرر له، غدًا الجمعة، لاتخاذ تلك الخطوة، متهمين العميد بالوقوف مع "العالمي" ضد "الزعيم" لحرمان الأخير من لاعبيه في الديربي الحاسم.
ولكن لجنة الانضباط صدمت الجميع، برفضها شكوى نادي الاتحاد ضد لاعبي الهلال سعود عبد الحميد والبرازيلي مالكوم فيليبي.
وردت لجنة الانضباط بقبولها شكوى نادي الاتحاد شكلا ورفضها موضوعا بعد الأخذ بأقوال اللاعبين.
كما قررت اللجنة كذلك معاقبة الأرجنتيني مارسيلو غارياردو؛ المدير الفني للاتحاد، إثر غيابه عن المؤتمر الصحفي عقب الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي، بتغريمه 52 ألف ريال سعودي.
الاتحاد كان واجه النصر في تلك الجولة، وتلقى الهزيمة برباعية مقابل هدفين.
وجاء غياب غاياردو عن المؤتمر الصحفي للمرة الثانية على التوالي، في ظل غموض مصيره مع الفريق.
وكان النصر قد فاز في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الملك على الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بينما حقق الهلال الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف واحد.