رسميًا.. لجنة الانضباط تصدم الاتحاد والنصر السعوديين

وجهت لجنة الانضباط، التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، صدمة لناديي النصر والاتحاد، بعد رفضها الشكوى المقدمة من "العميد" ضد ثنائي الهلال سعود عبدالحميد والبرازيلي مالكوم.

وقدم الاتحاد يوم 27 مايو شكوى ضد ثنائي "الزعيم" بدعوى استفزازهما للجماهير خلال نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي أقيم في 30 من أبريل الماضي.

وأثير جدل طوال الأيام الماضية؛ إذ أبدى الجميع استغرابه من تأخر الاتحاد في تقديم شكوى ضد الثنائي، وانتظار قبيل نهائي الكأس بين الهلال والنصر المقرر له، غدًا الجمعة، لاتخاذ تلك الخطوة، متهمين العميد بالوقوف مع "العالمي" ضد "الزعيم" لحرمان الأخير من لاعبيه في الديربي الحاسم.