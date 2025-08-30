مفاجآت.. 3 مرشحين لخلافة ريبيرو في الأهلي المصري

يترقب جمهور الأهلي المصري قراراً حاسماً بشأن الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق، بعد الخسارة أمام بيراميدز بثنائية دون رد.

وتلقى الأهلي الهزيمة الأولى في الدوري المصري هذا الموسم أمام ضيفه بيراميدز مساء السبت على ملعب "السلام" بالقاهرة.

وأعلنت إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب يوم 29 مايو الماضي تعيين ريبيرو لقيادة الفريق بعد تجربته المميزة مع فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.

وعلى مدار 7 مباريات رسمية، حقق الأهلي فوزاً وحيداً تحت قيادة ريبيرو بينما تلقى هزيمتين وتعادل 3 مرات.

ويتصدر 3 مدربين حسابات الأهلي حال صدور قرار بإقالة ريبيرو من منصبه خلال الساعات القادمة وهو ما نرصده في هذه السطور:

حسام البدري

يلمع اسم حسام البدري، المدير الفني للأهلي طرابلس الليبي، ضمن قائمة المرشحين البارزين لتولي قيادة الفريق الأحمر في ولاية جديدة.

وحقق البدري لقب الدوري الليبي مؤخراً مع الأهلي طرابلس كما أنه سبق له تولي قيادة الأهلي المصري في ولايته الأولى خلال الفترة بين 2009 إلى 2011 بجانب التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا موسم 2012 – 2013.

وتولى البدري قيادة الأهلي في الفترة بين 2016 إلى 2018 وحقق لقب الدوري المصري مرتين ووصل لنهائي دوري الأبطال.

خبرات البدري وشخصيته الصارمة تجعله مرشحاً بقوة لخلافة ريبيرو في الأهلي.

علي ماهر

يظهر أيضاً اسم علي ماهر، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، كواحد من المدربين البارزين في الدوري المصري.

وحقق ماهر نتائج جيدة خلال مشواره التدريبي مع فرق الأسيوطي سبورت وسموحة وإنبي والمصري البورسعيدي ومودرن سبورت ثم سيراميكا كليوباترا.

وتوج ماهر بلقب كأس الرابطة مرتين مع مودرن سبورت وسيراميكا كليوباترا كما قدم أداءً جيداً مع الفرق التي تولى تدريبها.

جوزيه غوميز

يبقى اسم المدرب البرتغالي جوزيه غوميز، المدير الفني لفريق الفتح السعودي، مرشحاً بقوة لتولي تدريب الأهلي.

وارتبط اسم غوميز في وقت سابق بتدريب الأهلي، ولكنه تمسك بالبقاء مع الفتح خلال الموسم الماضي.

وقدم المدرب البرتغالي تجربة ناجحة مع الزمالك المصري وقاده نحو تحقيق لقبي كأس الكونفدرالية الأفريقية وكأس السوبر الإفريقي.