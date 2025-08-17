آرسنال ومانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تشهد منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم مواجهة من العيار الثقيل في الجولة الأولى تجمع بين مانشستر يونايتد وضيفه آرسنال على ملعب "أولد ترافورد".

ويلتقي أيضاً في الجولة ذاتها تشيلسي ضيفه كريستال بالاس كما يلعب نوتنغهام فورست ضد برينتفورد.

ويلتقي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي إيبسويتش تاون بقيادة النجم العراقي علي الحمادي ضد ساوثامبتون.

ويفتتح باريس سان جيرمان مشواره في الدوري الفرنسي بمواجهة نانت بينما يلعب أتلتيكو مدريد ضد مضيفه إسبانيول في الدوري الإسباني.

ويلتقي ميلان منفسه باري في الدور الأول ببطولة كأس إيطاليا بينما تشهد بطولة أمم أفريقيا للمحليين مواجهة بين منتخب المغرب ضد الكونغو.

وفي دوري أدنوك، يلعب عجمان ضد الوحدة كما يلتقي خورفكان ضيفه الجزيرة ويواجه الوصل منافسه بني ياس.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم الأحد 17 أغسطس 2025 بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي

تشيلسي وكريستال بالاس – 4:00 عصراً – BEIN SPORTS 1

نوتنغهام وبرينتفورد – 4:00 عصراً – BEIN SPORTS 2

مانشستر يونايتد وآرسنال – 6:30 مساءً – BEIN SPORTS 1

دوري الدرجة الأولى الإنجليزي

إيبسويتش تاون وساوثامبتون – 2:00 ظهراً – BEIN EXTRA 2

الدوري الإسباني

إسبانيول وأتلتيكو مدريد – 10:30 مساءً – BEIN SPORTS 3

الدوري الفرنسي

نانت وباريس سان جيرمان – 9:45 مساءً – BEIN SPORTS 1

كأس إيطاليا

ميلان وباري – 10:15 مساءً – MBC ACTION

دوري أدنوك

عجمان والوحدة – 5:05 مساءً – أبوظبي الرياضية 2

خورفكان والجزيرة – 5:05 مساءً – أبوظبي الرياضية 1 والشارقة الرياضية

الوصل وبني ياس – 7:30 مساءً – أبوظبي الرياضية 1 ودبي الرياضية 1 والشارقة الرياضية

كأس الأمم الأفريقية للمحليين

الكونغو والمغرب – 3:00 عصراً – BEIN SPORTS 6