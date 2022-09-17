تعرف على "armboxing" إحدى أكثر الألعاب جنونًا وغرابة‎‎

بات عالم الألعاب والرياضات الاحتكاكية في مهب الريح ومعرضًا لخطر الاندثار؛ بعد انتشار واحدة من أكثر الإبداعات جنونًا في تاريخ البشرية، والتي يطلق عليها ”armboxing“، وهو أسلوب غريب في فن الملاكمة.

وبحسب موقع ”أوديتي سنترال“، فإن العالم مليء بالرياضات الغريبة والسخيفة، ولكن عندما يتعلق الأمر بالاختراعات المجنونة، فإن الروس بالتأكيد يأخذون الحصة الأكبر من الكعكة.

وبعد الجنون الذي شهده العالم مع رياضة ”سيارة جيتسو“، وهو في الأساس عبارة عن لعب ”جيو جيتسو“ داخل السيارة، توصلت العقول اللامعة في روسيا إلى شيء أكثر جنونًا.

وتُعرف رياضة الاحتكاك الجديدة هذه باسم ”armboxing“، ويقف فيها مقاتلان مقابل بعضهما البعض مقيدان بالسلاسل إلى المنصة مع لصق أيديهما الرئيسية معًا والأخرى تبقى متحررة لتوجيه اللكمات.

وعلى عكس الملاكمة، فإن المقاتلين ثابتين على الأرض، ولا يوجد مكان يتحركان فيه، ويمكنهما الاعتماد فقط على حركة الرأس والجذع لإيقاف ضربات الخصم.

ووفقًا للمصادر القليلة التي أمكن العثور عليها في رياضة الاتصال الجديدة الغريبة هذه، تتكون مباريات ”armboxing“ من ثلاث جولات، مدة كل منها دقيقة واحدة.

وإذا تمكن كل من المقاتلين من تجاوز الجولة الثانية، فإن الفصل الثالث والأخير يتميز بقواعد مختلفة قليلًا – يتم تحرير أيدي المقاتلين ويمكنهم ضرب بعضهم البعض بكلتا القبضات.

وشقت المقاطع القليلة الأولى من مباريات ”armboxing“ طريقها إلى منصات مشاركة الفيديو مثل ،“تيك توك“ في يوليو، لكنها حظيت باهتمام كبير.

وقد لا تنافس لعبة ”MMA“ أو الملاكمة الكلاسيكية في أي وقت قريب، لكن ”armboxing“ تقدم نوع الترفيه الذي يبحث عنه الكثيرون هذه الأيام، وهو ما أثار ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.