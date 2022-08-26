لأول مرة منذ 43 عاما.. إيرانيات يشاهدن مباراة محلية من المدرجات (صور)

سمحت السلطات الإيرانية لمئات النساء بالجلوس في المدرجات لمشاهدة مباراة كرة قدم في الدوري المحلي الممتاز في طهران وذلك للمرة الأولى منذ الثورة عام 1979.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، إن أكثر من 500 سيدة إيرانية دخلن إلى ملعب ”آزادي“ الشهير غرب العاصمة لمشاهدة مباراة بين ناديي ”استقلال طهران“ و“مس كرمان“ ضمن مباريات الدوري المحلي الممتاز لكرة القدم.

فيما ذكر موقع ”إصلاحات نيوز“ الإيراني، أنه ”تم تخصيص 500 بطاقة للنساء لحضور هذه المباراة، وهو عدد منخفض، خاصة مع وجود حديث عن أن حصول أولئك النساء على التذاكر، كان انتقائيا“.

وأوضح الموقع أن ”السيدات المتواجدات في الملعب تم اختيارهن للمحافظة على سلوكهن وحجابهن، خاصة أن أعين الكاميرات كانت مثبتة عليهن“.

ولفت إلى ”التذاكر بيعت في السوق السوداء بثمن وصل إلى مليوني تومان (70 دولار) للتذكرة الواحدة.

وقال حبيب الله شيرازي، رئيس اتحاد كرة القدم في محافظة طهران على هامش هذه المباراة في ما يتعلق بخبر اختيار السيدات اللائي دخلن الملعب: ”الأمر ليس كذلك على الإطلاق، حاولت بنفسي إحضار الضيوف إلى الملعب، لكنني لم أستطع، وكان على الجميع القيام بذلك من خلال نظام التذاكر“.

ووعد شيرازي في تصريحات للصحفيين بأنه سيحاول حجز المزيد من التذاكر للنساء في المستقبل.

وتوجه عدد من لاعبي نادي ”استقلال طهران“، إلى المدرجات الخاصة بالنساء للترحيب بدخولهن الملعب، فيما نشر حساب للنادي عبر ”تويتر“، تغريدة كتب فيها ”يسعدنا وجودكن اليوم في استاد آزادي“.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يُسمح فيها للنساء في إيران بحضور مباريات المنافسات المحلية منذ 43 عاما، إلا أن آلاف النساء الإيرانيات تابعن مباراة منتخب بلادهن أمام كمبوديا من الملعب في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في عام 2019.

وفي عام 2018، طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) من السلطات الإيرانية السماح للنساء بدخول مدرجات الملاعب للمباريات الوطنية والدولية.