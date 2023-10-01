إيقاف حكام الفيديو لمباراة ليفربول وتوتنهام بسبب عدم احتساب هدف لويس دياز
قررت لجنة الحكام في الدوري الإنجليزي الممتاز استبعاد حكام تقنية حكم الفيديو المساعد المسؤولين عن مباراة ليفربول وتوتنهام أمس السبت، وعلى رأسهم دارين إنجلاند.
وألغى حكم المباراة هدف لويس دياز، لاعب ليفربول في الشوط الأول خلال مباراة توتنهام بداعي التسلل، وهي المباراة التي خسرها الريدز في الدقائق الأخيرة.
وعقب هذا الخطأ " قررت لجنة الحكام الإنجليزية استبعاد دارين إنجلاند حكم تقنية الفيديو في لقاء توتنام ضد ليفربول ومساعده دان كوك من إدارة باقي مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.
وكان من المفترض أن يقود دارين إنجلاند ومساعده دان كوك مباراتي نوتنغهام فورست ضد برينتفورد يوم الأحد، وفولهام ضد تشيلسي يوم الاثنين.
وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اعترف بصحة الهدف الذي أحرزه لويس دياز، نجم ليفربول، في شباك توتنهام، وتم إلغاؤه بعد ذلك بداعي التسلل، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، بالجولة السابعة للدوري الإنجليزي.
وعقب المباراة، نشرت القنوات الناقلة لقطة التسلل، وأكدت الإعادة التلفزيونية صحة الهدف، حيث يتواجد دياز في موقف سليم، بفارق 62 سم، مقارنة بآخر مدافعي توتنهام.
وحقق توتنهام انتصارًا دراميًّا بنتيجة (2-1) على حساب ضيفه ليفربول، الذي أكمل اللقاء بـ9 لاعبين.
وتعرَّض ثنائي ليفربول كورتس جونز وديوجو جوتا للطرد في الدقيقتين الـ26 والـ70.
بتلك النتيجة، رفع توتنهام رصيده إلى 17 نقطة ليرتقي إلى المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 16 نقطة في المركز الرابع.