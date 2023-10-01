إيقاف حكام الفيديو لمباراة ليفربول وتوتنهام بسبب عدم احتساب هدف لويس دياز

وألغى حكم المباراة هدف لويس دياز، لاعب ليفربول في الشوط الأول خلال مباراة توتنهام بداعي التسلل، وهي المباراة التي خسرها الريدز في الدقائق الأخيرة.

وعقب هذا الخطأ " قررت لجنة الحكام الإنجليزية استبعاد دارين إنجلاند حكم تقنية الفيديو في لقاء توتنام ضد ليفربول ومساعده دان كوك من إدارة باقي مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وكان من المفترض أن يقود دارين إنجلاند ومساعده دان كوك مباراتي نوتنغهام فورست ضد برينتفورد يوم الأحد، وفولهام ضد تشيلسي يوم الاثنين.