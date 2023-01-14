كأس السوبر الإسباني.. لماذا يستدعي نجوم ريال مدريد المعالجين الفيزيائيين لغرفهم قبل النوم؟
ذكرت صحيفة " relevo " الإسبانية أن لاعبي ريال مدريد يلجؤون للمعالجين الفيزيائيين وأخصائيي العلاج الطبيعي يوميا وقبل النوم خلال إقامتهم في الرياض للعب كأس السوبر الإسباني حيث سيواجهون في النهائي يوم الأحد برشلونة في كلاسيكو سوبر.
وحسب الصحيفة، فإن الهدف من لجوء لاعبي ريال مدريد للاستعانة بالمعالجين الفيزيائيين وأخصائيي العلاج الطبيعي هو منع أي مشكلة صغيرة من التفاقم والمتعلقة بالإصابات العضلية والإجهاد.
وبعد نهائيات كأس العالم قطر 2022 ومشاركة اللاعبين رفقة منتخبات بلدانهم وفي ظل الجدول المزدحم بالمباريات، يبدأ اللاعبون بالشعور بعدم الراحة والتعرض للإصابات.
ويعاني ريال مدريد من غياب عدة لاعبين بسبب الإصابة.
ويتواجد مع لاعبي ريال مدريد متخصصون في العلاج الطبيعي، لكن في المملكة العربية السعودية حيث يشاركون في كأس السوبر الإسباني يلجؤون إلى فريق المعالجين الفيزيائيين التابع للنادي.
يتكون فريق المعالجين الفيزيائيين لريال مدريد من بيدرو بيلون وخايمي سالوم ودافيدي فيولاتي وخوان مورو وإجناسيو بوتو وإيفان غونزاليس وجويدو سبيرانديلي، وهم المكلفون بإعادة بناء عضلات اللاعبين لتكون دائما في حالة جيدة.
ويعمل فريق المعالجين الفيزيائيين بالتنسيق مع الطاقم الطبي بقيادة الدكتور نيكو ميهيتش وإشراف المعد البدني أنطونيو بينتوس.