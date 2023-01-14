كأس السوبر الإسباني.. لماذا يستدعي نجوم ريال مدريد المعالجين الفيزيائيين لغرفهم قبل النوم؟

وحسب الصحيفة، فإن الهدف من لجوء لاعبي ريال مدريد للاستعانة بالمعالجين الفيزيائيين وأخصائيي العلاج الطبيعي هو منع أي مشكلة صغيرة من التفاقم والمتعلقة بالإصابات العضلية والإجهاد.

وبعد نهائيات كأس العالم قطر 2022 ومشاركة اللاعبين رفقة منتخبات بلدانهم وفي ظل الجدول المزدحم بالمباريات، يبدأ اللاعبون بالشعور بعدم الراحة والتعرض للإصابات.

ويعاني ريال مدريد من غياب عدة لاعبين بسبب الإصابة.

ويتواجد مع لاعبي ريال مدريد متخصصون في العلاج الطبيعي، لكن في المملكة العربية السعودية حيث يشاركون في كأس السوبر الإسباني يلجؤون إلى فريق المعالجين الفيزيائيين التابع للنادي.