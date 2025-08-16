فوزي البنزرتي يخطّط لفك عقدة 30 مباراة للإفريقي ضد النجم الساحلي

يدخل النادي الإفريقي مباراة الجولة الثانية من الدوري التونسي للمحترفين 2025 ـ 2026 أمام النجم الساحلي بهدف تحقيق الفوز الثاني تواليا وتعزيز بدايته الإيجابية في المسابقة، ولكنه سيبحث فوق ذلك عن إنهاء عقدة دامت قرابة 10 سنوات في مواجهات "الكلاسيكو".

وبعد أن استهل منافسات الدوري بانتصار مهم على مستقبل المرسى (1 ـ 0) السبت الماضي على ملعب رادس، ينزل الإفريقي اليوم ضيفا على النجم الساحلي في مواجهة سيعمل خلالها المدرب الجديد فوزي البنزرتي على تحقيق أول انتصار لفريقه في مواجهات الكلاسيكو منذ موسم 2017 ـ 2018.

وعاش النادي الإفريقي بطل الدوري التونسي 13 مرة ما يشبه العقدة كلما واجه النجم الساحلي في السنوات الماضية، إذ لم يحقق أي فوز منذ 2017 ـ 2018، الذي أنهاه في المركز الثاني خلف الترجي البطل، وفاز فيه بلقب الكأس.

وخلال آخر 30 مباراة بين الإفريقي والنجم في الدوري، لم يحقق فريق العاصمة سوى انتصارين اثنين كانا ذهابا وإيابا في موسم 2017 ـ 2018 في حين تلقى 19 هزيمة بالتمام والكمال مقابل 9 تعادلات.

وخسر الإفريقي العديد من المباريات ذهابا وإيابا ضد النجم الساحلي الذي كان بمثابة الدابة السوداء لفريق "باب الجديد".

وكان المدرب فوزي البنزرتي، الذي يشرف حاليا على النادي الإفريقي، واحدا من أسباب عقده الفريق ضد النجم الساحلي عندما كان مدربا للأخير، ولم يعرف إلا الانتصارات في مواجهات الكلاسيكو.

ودرب البنزرتي (75 عاما) النجم الساحلي في فترات متواترة كان آخرها موسم 2022 ـ 2023، وحقق في ذلك العام بالذات انتصارين على حساب الإفريقي (1 ـ 0) في العاصمة و(2 ـ 0) في ملعب سوسة، ليقود فريقه في ذلك العام للتتويج بطلا للدوري التونسي للمحترفين.

وكان موسم 2014 ـ 2015 هو الأخير الذي يتوج فيه الإفريقي بلقب الدوري، لكن المثير أن فوزي البنزرتي، الذي كان على رأس الجهاز الفني للنجم الساحلي في ذلك الموسم، هو المدرب الوحيد الذي هزم "البطل" ذهابا وإيابا.

لكن المدرب الذي رسخ عقدة الإفريقي في مواجهات الكلاسيكو سيجد نفسه اليوم السبت أمام مهمة صعبة لقلب الأوضاع وإيقاف نزيف الخسائر المتتالية للفريق ضد النجم الساحلي والتي تقترب من الرقم 20 في آخر 30 مباراة.

وكان النجم الساحلي بدأ الموسم الحالي بخسارة مفاجئة ضد شبيبة العمران (3 ـ 1) تحت قيادة مدربه الأسعد الدريدي.