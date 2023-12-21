كشافة مانشستر يونايتد يراقبون لاعبا من الدوري الإسباني لخلافة أنتوني

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي مانشستر يونايتد أرسل كشافة إلى إسبانيا لمراقبة تاكيفوسا كوبو لاعب ريال سوسيداد الذي يقدم موسما مذهلا.

ووفقا لصحيفة ذا صن، يتطلع مانشستر يونايتد إلى التعاقد مع لاعب ريال مدريد السابق ليصبح لاعبا أساسيا على الجناح الأيمن بدلا من البرازيلي أنتوني.

وانضم أنتوني، 22 عامًا، إلى مانشستر يونايتد صيف عام 2022 مقابل 85.5 مليون جنيه إسترليني.

وسجل أنتوني 8 أهداف فقط منذ انضمامه وقدم 3 تمريرات حاسمة في 62 مباراة.

ولم يسجل أنتوني مساهمة تهديفية واحدة في 18 مباراة حتى الآن هذا الموسم.