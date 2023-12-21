كشافة مانشستر يونايتد يراقبون لاعبا من الدوري الإسباني لخلافة أنتوني
كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي مانشستر يونايتد أرسل كشافة إلى إسبانيا لمراقبة تاكيفوسا كوبو لاعب ريال سوسيداد الذي يقدم موسما مذهلا.
ووفقا لصحيفة ذا صن، يتطلع مانشستر يونايتد إلى التعاقد مع لاعب ريال مدريد السابق ليصبح لاعبا أساسيا على الجناح الأيمن بدلا من البرازيلي أنتوني.
وانضم أنتوني، 22 عامًا، إلى مانشستر يونايتد صيف عام 2022 مقابل 85.5 مليون جنيه إسترليني.
وسجل أنتوني 8 أهداف فقط منذ انضمامه وقدم 3 تمريرات حاسمة في 62 مباراة.
ولم يسجل أنتوني مساهمة تهديفية واحدة في 18 مباراة حتى الآن هذا الموسم.
ويبحث إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد بالفعل عن بديل محتمل للاعب أياكس السابق؛ إذ أرسل مانشستر يونايتد كشافين لمشاهدة كوبو في 7 مناسبات على الأقل هذا الموسم.
وأمضى الدولي الياباني كوبو، البالغ من العمر 22 عامًا، أربع سنوات في أكاديمية لا ماسيا الشهيرة ببرشلونة، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد في عام 2019.
ولم يشارك أبدًا مع ريال مدريد الأول؛ إذ تمت إعارته إلى مايوركا وفياريال وخيتافي.
وغادر كوبو ريال مدريد بالانتقال إلى ريال سوسيداد مقابل 5.5 مليون جنيه إسترليني، مع امتلاك ريال مدريد نسبة من إعادة بيعه.
وسجل كوبو 15 هدفًا مع سوسيداد وقدم 13 تمريرة حاسمة في 67 مباراة.
ومن أجل الحصول على كوبو يمكن لمانشستر يونايتد أن يعرض أنتوني على سبيل الإعارة كجزء من الصفقة.
ويحتل سوسيداد المركز السادس في الدوري الإسباني، كما تصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا متقدما على إنتر ميلان وبنفيكا وسالزبورغ، حيث سيواجه باريس سان جيرمان في ثمن النهائي.